به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت شامگاه شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نظام مقدس اسلامی توجه خاصی به حضور و فعالیت زنان در عرصه های مختلف جامعه دارد، افزود: هم اکنون زمینه مشارکت و فعالیت بانوان در بخش های فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و سایر حوزه ها در این نظام فراهم است.

وی با تاکید بر لزوم معرفی بانوان برجسته و نخبه استان گفت: معرفی و مطرح کردن بانوان و زنان موفق و فعال در عرصه های مختلف اقتصادی، تلاش و سازندگی استان می تواند در الگوسازی، تبیین سبک زندگی و تشویق سایر بانوان برای فعالیت در سطوح مختلف جامعه موثر واقع شود

وی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر موضوع فعالیت و نقش آفرینی زنان در جامعه در کنار مردان و سایر افراد جامعه تاکید دارد و اهمیت بسزایی را برای ایفای نقش بانوان در امور سرنوشت ساز کشور مانند انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس قائل است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: این مشارکت و حضور گسترده بانوان مسلمان ایرانی در صحنه های گوناگون صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی، در حقیقت پاسخی است به یاوه گویی های دشمنان و بدخواهان و مدعیان دروغین حقوق بشر که ادعای نقض حقوق بشر و نقض حقوق بانوان را در ایران اسلامی دارند.

سعادت به بانک آمار و اطلاعات زنان و بانوان استان نیز اشاره کرد و افزود: با تهیه، تنظیم و بروزرسانی این بانک اطلاعاتی که توسط اداره کل امور زنان و خانواده استانداری و مشارکت دستگاههای اجرایی استان در حال اجرا بوده که می توان برنامه ریزی های لازم و اصولی را برای رفع موانع و مشکلات حوزه زنان در استان انجام داد.

وی با بیان اینکه امیدواریم حوزه فعالیت بانوان در استان بیش از پیش گسترش یابد، افزود: تقویت، حمایت و توانمندسازی بانوان و بهره گیری از ظرفیت و خلاقیت های آنان در سطح جامعه از مهمترین مسائلی است که انتظار می رود مدیران و مسئولان استان توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: اجرای طرح ملی رحمت ویژه زنان سرپرست خانوار در استان، اجرای طرح توانمندسازی دختران روستایی در ارومیه، ارائه آموزش های لازم به بانوان شاغل و اجرای طرح آموزشی مطلع مهر ویژه زوج های جوان در استان از جمله اقدامات و فعالیت های این کارگروه بوده است.

مریم دهقان ادامه داد: اجرای طرح در مسیر فردا ویژه دختران نخبه، اجرای طرح ارزیابی ارتقای سلامت زنان، اجرای طرح ثبت خاطرات زنان ایثارگر و مادران شهید در استان، اجرای طرح ایجاد بانک آمار و اطلاعات زنان و بانوان استان، اجرای دوره های آموزشی و تخصصی و برگزاری جلسات فرعی کارگروه در شهرستان ها از دیگر اقدامات کارگروه تخصصی زنان و خانواده در استان است.

وی با بیان اینکه تشکیل بانک جامع اطلاعات و آمار زنان نخبه آذربایجان غربی به اتمام رسیده، افزود: این بانک اطلاعاتی پس از ثبت برنامه های نرم افزاری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیریها علمی و تخصصی در اختیار دستگاهها قرار می گیرد.

وی با اشاره به این که دین مبین اسلام و سیره نبوی و علوی، بالاترین و مترقی ترین نگاهها را به زنان دارد، گفت: عدم اطلاع رسانی کامل و جامع از دیدگاهها و نظرات دین اسلام در حوزه های مختلف بویژه در بخش زنان و جایگاه آنان در جامعه ظلم به این دین الهی بوده و باید ما در تعمیق بیش از پیش آن در گستره جهانی کوشا باشیم.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی تحکیم خانواده را با توجه به ظرفیتهای دینی و مذهبی میسر دانست و عنوان کرد: توجه به ظرفیتهای دینی و توجه بیش از پیش به نقش روحانیت و مساجد در حوزه های فرهنگی به ویژه تحکیم بنیان خانواده می تواند ما را در این زمینه موفق تر کند.