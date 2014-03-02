به گزارش خبرنگار مهر، از زمان ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرزهای شرقی بسیاری از اخبار منتشره در رسانه ها همواره با حدس و گمان همراه شده است.

در همین رابطه منابع خبری پاکستان روز شنبه گزارش دادند در عملیات نیروهای سپاه مرزی این کشور 11 تبعه خارجی از جمله مرزبان ربوده شده ایرانی در مناطق ایالت بلوچستان نزدیک مرز ایران را از چنگال تروریست ها آزاد کرده اند و لذا این خبر موجب خوشحالی و از طرفی تفاسیر بسیاری را در رسانه های کشوری به همراه داشت.

این منابع خبری به نقل از "خان وصی" سخنگوی نیروهای سپاه مرزی پاکستان گزارش دادند که در عملیات نیروهای امنیتی در منطقه "تربت" ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور تعداد 11 تبعه ربوده شده خارجی از چنگ تروریست ها نجات داده شدند.

در همین حال استاندار سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با رسانه ها مدعی شد که پاکستانی ها خبر های خوشی را برای ایرانی ها دارند اما متاسفانه تمامی احتمالات دراین رابطه با عدم تایید این خبر توسط معاون امنیتی استاندار در روز گذشته پایان یافت.

مرزبانان ایرانی در میان گروگان ها نبودند

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه خبر عملیات آزادسازی تعدادی گروگان توسط نیروهای پاکستانی صحت داشت افزود: متاسفانه در بین گروگان های آزاد شده مرزبانان ایرانی حضور نداشتند.

علی اصغر میرشکاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: روز گذشته با دخالت نیروهای پاکستانی تعدادی گروگان از چنگال اشرار در خاک پاکستان آزاد سازی شدند که گمان می رفت مرزبانان ایرانی نیز در میان این گروگان ها باشند.

وی بیان داشت: بررسی های صورت گرفته پس از آزاد سازی این 11 نفر گروگان نشان داد که مرزبانان در بین آنها حضور ندارند و بر اساس اعلام کنسولگری ایران در کویته پاکستان افراد آزاد شده قاچاقچی بوده اند.

دانشجویان خواستار اقدام فوری پاکستان برای آزاد سازی مرزبانان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همین حال جمع زیادی از دانشجویان و جوانان زاهدانی عصر روز شنبه با حضور در مقابل کنسولگری پاکستان در زاهدان نسبت به در اختیار بودن خاک پاکستان برای استفاده از شرارت بر علیه جمهوری اسلامی ایران و اسارت مرزبانان ایرانی اعتراض خود را اعلام کردند.

دانشجویان زاهدانی عصر شنبه با حمل پلاکارد هایی خواستار اقدام فوری و همکاری دولتمردان پاکستانی به منظور آزاد سازی هر چه زودتر مرزبانان ایرانی از چنگال تروریست ها شدند و اعتراض خود را نسبت به حضور گروهک های تروریستی و اشرار مسلح در خاک آن کشور اعلام کردند.

دانشجویان مسئولیت جان مرزبانان ایرانی را متوجه دولت پاکستان دانستند و خواستار تلاش و جدیت بیشتر دولت پاکستان برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی شدند.

دخالت در آزاد سازی گروگان ها حق ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، گروگان گیری پنج تن از مرزبانان ایرانی شامل یک گروهبان و چهار سرباز هنگ مرزی نگور و جکیگور در نوزدهم بهمن ماه سال جاری به دست تعدادی از افراد شرور موسوم به گروه جیش العدل و انتقال آنها به خاک پاکستان تا کنون اظهار نظر های متفاوت و اعتراض آمیزی را از طرف مقامات ایرانی به همراه داشته است.

پس از اعلام رسمی ربوده شدن این مرزبانان، کمیته مشترکی میان مقامات ایران و پاکستان شکل گرفت تا مراتب آزادسازی این هموطنان‌مان را پیگیری نمایند اما به طول انجامیدن پیگیری این مطالبه از طرف همسایه شرقی موجب شد که کار به اظهار نظرهای مختلف برخی مقامات کشورمان برای ورود به خاک پاکستان و آزاد سازی مرزبانان بکشد.

در همین راستا فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور درهفته گذشته به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: در صورتیکه کشور همسایه در مطالبه حق جمهوری اسلامی ایران کوتاهی کند و همکاری لازم را نداشته باشد حق دخالت توسط جمهوری اسلامی ایران برای آزاد سازی گروگان ها در خاک پاکستان بر اساس قوانین موجود بین المللی طبیعی و محفوظ است.

سرداراحمدی مقدم در این دیدار ابراز داشت: دولت پاکستان قول های زیادی در این رابطه داده است و در انتظار تحقق درمقام عمل هستیم.