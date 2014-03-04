به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده "موسسه واشنگتن" در آخرین تحلیل خود دیدار اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده است و پیشبینی کرده با وجودی که چهارچوب مذاکرات اسرائیلی-فلسطینی اصلیترین بحث باشد، اما موضوع دیگر برنامه هستهای ایران خواهد بود.
پس از امضای توافق ژنو میان جمهوری اسلامی و گروه 5+1، نتانیاهو آن را یک "اشتباه تاریخی" نامیده بود و مدعی شده بود: "امروز دنیا مکان بسیار خطرناکتری شده است زیرا خطرناکترین نظام در دنیا، گام مهمی به سوی دستیابی به خطرناکترین سلاح دنیا را برداشته است."
روز 22 فوریه نیز صحبتهای ایران-هراسانه خود را تکرار کرد و گفت: "ترکیب غنیسازی، تسلیحات و قابلیت شلیک به این معناست که ایران همه چیز را بدست میآورد بدون آن که عملاً چیزی را بدهد."
دیگر مقامات صهیونیستی نیز نسبت به برنامه اقدام مشترک (JPOA) موضعگیری منفی کرده بودند و آن را عامل ایجاد راه فرار از تحریمها دانسته بودند.
در گزارش موسسه واشنگتن آمده است: "دولت اوباما اعتقاد دارد اقدامات قاطعی در دو جبهه مربوط به نگرانیهای اسرائیل انجام داده است: تقویت تحریمها و پافشاری بر مباحث کلیدی JPOA."
تحریمها تقویت شدهاند
پاتریک کلاوسون -مدیر بخش تحقیقات اندیشکده- به عنوان شاهد برای بخش اول، ادامه یافتنِ تعیین مصادیق -با وجود مخاطرات سیاسی- برای آنچه آنها "دفاع از تروریسم و اشاعه سلاح" مینامند، معرفی کرده است: "از منظرِ دولت، این اقدامات نشانه خواستِ آنها در زمینه ادامه یافتنِ فشار بر متحدان برای تقویت تحریمهاست."
وی همچنین میافزاید: "واشنگتن همچنین باور دارد که معرفیهای جدید [مصادیق] نشانه آمادگی برای تعیین مقامات تاثیرگذار ایرانی -با وجود احتمال واکنش از سوی تهران- است."
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در همین راستا فردی به نام اولیمژون آدخاموویچ سادیکوف (Olimzhon Adkhamovich Sadikov) را به لیست خود افزود و مدعی شد وی عنصر کلیدی القاعده مستقر در ایران است که با جبهه النصره در سوریه نیز در ارتباط است.
نویسنده مطلب خود اذعان میکند که ادعای حمایت ایران از القاعده -آن هم با ذکر سوریه- باعث تردید کارشناسان درباره این اظهارنظر شده است.
پافشاری آمریکا بر مباحث کلیدی
در بخش دوم نیز دولت آمریکا اعتقاد دارد "موضعی سرسختانه درباره مباحثی که در JPOA مطرح شده است" اتخاذ شده است.
در گزارش آمده است: "به خصوص، همچنان خاطر نشان میکند راه حل جامعی مورد نظرِ JPOA، شامل محدودیتهای موشکی است. این یکی از نگرانیهای اصلی اسرائیل است. 22 فوریه، نتانیاهو گلایه کرده بود تهران طرحی مبنی بر "ساخت موشک بینقارهای" دارد و مدعی شده بود، در حال حاضر "بدون مانع"، چنین طرحهایی را پیگیری میکند."
مدیر بخش تحقیقات "موسسه واشنگتن" به صحبتهای وندی شرمن در مذاکرات وین اشاره کرده است که پیشبینیهای JPOA درباره مسائل مطرح شده در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را مطرح کرده بود.
مذاکره کننده ارشد آمریکایی در ادامه به پاراگراف 9 قطعنامه 1929 اشاره کرده بود که در آن آمده است شورای امنیت "تصمیم گرفته که ایران نباید هیچ فعالیتی را مرتبط با قابلیت موشکی بالستیک که توانایی حمل سلاح هستهای را دارد -از جمله در زمینه شلیک- بردارد".
چنین رویکردی باعث اعتراض هیات ایرانی شده بود و عباس عراقچی -معاون وزیر خارجه- گفته بود مذاکرات تنها در زمینه برنامه هستهای ایران خواهد بود و نه چیز دیگری.
در جواب، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود: "بر اساس برنامه اقدام مشترک که مورد مواقفت ایران قرار گرفته است، ایران باید پیش از رسیدن به راهحل جامع، پاسخگوی مسائل مرتبط با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هستهای باشد. به عبارت دیگر، باید آماده مواجهه با مسائل مرتبط با برنامه موشکی بالستیک که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده است، باشد."
کلاوسون در پایان مجدداً به اعتقاد آمریکا درباره سرسختی درباره اجرای برنامه اقدام مشترک را مورد تاکید قرار میدهد.
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