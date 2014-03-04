به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده "موسسه واشنگتن" در آخرین تحلیل خود دیدار اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده است و پیش‎بینی کرده با وجودی که چهارچوب مذاکرات اسرائیلی-فلسطینی اصلی‎ترین بحث باشد، اما موضوع دیگر برنامه هسته‎ای ایران خواهد بود.

پس از امضای توافق ژنو میان جمهوری اسلامی و گروه 5+1، نتانیاهو آن را یک "اشتباه تاریخی" نامیده بود و مدعی شده بود: "امروز دنیا مکان بسیار خطرناک‎تری شده است زیرا خطرناک‎ترین نظام در دنیا، گام مهمی به سوی دستیابی به خطرناک‎ترین سلاح دنیا را برداشته است."

روز 22 فوریه نیز صحبت‎های ایران-هراسانه خود را تکرار کرد و گفت: "ترکیب غنی‎سازی، تسلیحات و قابلیت شلیک به این معناست که ایران همه چیز را بدست می‎آورد بدون آن که عملاً چیزی را بدهد."

دیگر مقامات صهیونیستی نیز نسبت به برنامه اقدام مشترک (JPOA) موضع‎گیری منفی کرده بودند و آن را عامل ایجاد راه فرار از تحریم‎ها دانسته بودند.

در گزارش موسسه واشنگتن آمده است: "دولت اوباما اعتقاد دارد اقدامات قاطعی در دو جبهه مربوط به نگرانی‎های اسرائیل انجام داده است: تقویت تحریم‎ها و پافشاری بر مباحث کلیدی JPOA."