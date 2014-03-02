به گزارش خبرنگار مهر، عبد المحمد زاهدی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح مدرسه روستای کوله‌ ساره اظهار داشت: امروز اقدامات صورت گرفته نقش خیرین مدرسه ساز در توسعه و تجهیز کردن فضاهای آموزشی، ارتقاء سطح علمی و فرهنگی استان بر کسی پوشیده نیست و به همين دليل بايد خيرين مدرسه ساز به صورت ويژه مورد حمايت قرار گيرند.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم ها دولت امکان تخصیص اعتبارات ویژه وجود ندارد و انتظار می رود این خلاء با همت خیرین مدرسه ساز در مناطق محرومی همچون استان کردستان جبران شود.

استاندار کردستان بیان کرد: خوشبختانه بالغ بر 30 درصد مدارس کل کشور به همت انجمن خیرین مدرسه ساز کشور احداث و راه‌ اندازی شده است که این امر خود گواه نقش تاثیر گذار خیرین در توسعه و ارتقاء آموزش است.

زاهدی یادآور شد: در حاضر به همت خیرین مدرسه ساز بسیاری از کمبودها و نقص ها در حوزه آموزش جبران شده است و ادامه این روند توسعه آموزشی و فرهنگی را در استان به دنبال دارد.

وی ادامه داد: طرح تبدیل تعدادی از دهستان‌ های شهرستان کامیاران به بخش در صورت بررسی شاخص‌ های تقسیمات کشوری اجرایی می شود.

63 مدرسه در کامیاران نیازمند بازسازی است

فرماندار کامیاران در ادامه این مراسم گفت: در حال حاضر 63 فضای آموزشی در شهرستان کامیاران نیازمند بازسازی و مرمت است.

سروش روحانی اظهار داشت: در شهرستان کامیاران 29 مدرسه نیاز به تخریب و نوسازی دارد، ساخت چهار مدرسه الزامی است و 30 مدرسه هم باید مقاوم‌ سازی شود.

وی افزود: احداث مدرسه به عنوان مکانی آموزشی و تربیتی می تواند در توسعه فرهنگی و اقتصادی نقش بسزایی را داشته باشد.

فرماندار کامیاران با اشاره به این مطلب که تعلیم و تربیت زیر بنایی بسیاری از پیشرفت ها است، بیان کرد: برای داشتن جامعه ای سالم باید در راستای ارتقاء آموزش گام های اساسی برداشته شود.

روحانی یادآور شد: بحث احیای فرهنگ خیریه وظیفه دینی ماست که نیازمند کمک و مشارکت مردم خیر است.

حمايت از خيرين مدرسه ساز در جامعه ضروري است

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان نيز در اين مراسم گفت: 115 میلیون تومان برابر با 30 درصد از کل اعتبارات این پروژه توسط بانک ملت و 375 میلیون تومان آن نیز از سوی انجمن خیرین مدرسه‌ساز تأمین شده است.

سالار عرفانی نسب اظهار داشت: این مدرسه در زمینی به مساحت هزار و 200 متر از وقفیات مردم خیر همین روستا است.

وی افزود: مدرسه کوله ‌ساره در قالب شش کلاس درس، نمازخانه، اتاق معلمین‌، سالن اجتماعات و سرویس بهداشتی با صرف بیش از 500 میلیون تومان احداث و امروز به بهره‌ برداری رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: تعامل و همکاری با خیرین مدرسه ساز در راستای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی استان اولویت کاری اداره کل آموزش و پرورش استان است.

عرفانی نسب یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و حمایت خیرین مدرسه ساز در آینده نزدیک شاهد راه اندازی مدارس در روستاهای محروم و دور افتاده استان باشیم.

500 هزار خیر مدرسه ساز در ایران فعالیت دارند