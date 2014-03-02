به گزارش خبرنگار مهر، باقر آسیایی زاده شامگاه شنبه در حاشیه برنامه ریزی برای اجرای این طرح تصریح کرد: در مرحله اول تمامی کمباین و تراکتور هایی که عمر بالای 13 سال دارند شماره مالکیت و شناسنامه دریافت خواهند کرد.

به گفته آسیایی زاده از 19 هزار و 500 دستگاه کمباین شش هزار و 500 مورد شامل این طرح می شود.

وی افزود: دارندگان ماشین‌آلات با دریافت شماره مالکیت می توانند ازخدمات بیمه و کارت سوخت استفاده کنند.

وی اجرای این طرح را در راستای ساماندهی ماشین آلات کشاورزی موجود در استان دانست و تاکید کرد: در ادامه سایر ماشین آلات نیز شماره گذاری خواهند شد.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان از کشاورزان و دارندگان ماشین آلات کشاورزی خواستار همکاری در اجرای این طرح شد و اضافه کرد: کشاورزان می توانند به ادارات جهاد کشاورزی مراجعه و در خصوص نحوه دریافت شماره مالکیت اطالاعات لازم را اخذ کنند.