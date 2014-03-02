به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي ديوان محاسبات كشور، امین حسین رحیمی رئيس كل ديوان محاسبات در جلسه روز شنبه شوراي معاونين ديوان، كيومرث داودي داودي را كه از نيروهاي داخلي ديوان است و پيش از اين حسابرس كل امور نفت بود، بعنوان معاون جديد فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي معرفي كرد و از خدمات علي اصغرپور معاون قبلي اين حوزه تقدير نمود.

رحيمي با اشاره به گستردگي حوزه ماموريت اين معاونت و اهميت و حساسيت دستگاه هاي تحت نظارت آن، داودي را كه از حسابرسان مبرز و فعال ديوان است، فرد واجد توانمنديهاي لازم براي مديريت حوزه امور عمومي و اجتماعي توصيف كرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنين با انتصاب علي اصغرپور بعنوان مشاور رئيس كل بر اهميت ماموريت جديد وي بعنوان مسئول دبيرخانه صندوق توسعه ملي كه ديوان يكي از ۳ ناظر آن است، تاكيد کرد.