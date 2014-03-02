به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الچه که در این فصل به رقابتهای دسته اول اسپانیا صعود کرده در حضور نزدیک به 20 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه یک بر صفر میهمان خود سلتاویگو را از پیش رو برداشت. در این بازی کارلس جیل تکل گل الچه را در دقیقه 84 برای این تیم به ثمر رساند. الچه با این پیروزی 29 امتیازی شد و تا رده دوازدهم جدل صعود کرد.

در دیگر بازی لوانته با نتیجه 2 بر صفر از سد اوساسونا گذشت. پاپاکولی دیوپ (4) و روبن گارسیا (42) برای لوانته در این بازی گل زدند، ضمن اینکه لوانته از دقیقه 60 با اخراج ویکتور 10 نفره به بازی ادامه می داد.

در دیگر بازی هم مالاگا در خانه خود مقابل وایادولید به تساوی یک بر یک دست یافت. روکه سانتاکروس در دقیقه 13 مالاگا را پیش انداخت اما لارسون در دقیقخ 30 نتیجه را برای وایادولید به تساوی کشاند.

در دیگر دیدار هم اسپانیول و ختافه مقابل هم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

رقابتهای این هفته لالیگا یکشنبه شب با برگزاری 5 دیدار دیگر به پایان می رسد که برنامه آن به شرح زیر است:

ویارئال – رئال بتیس

اتلتیکومادرید – رئال مادرید

سویا – رئال سوسیداد

بارسلونا – آلمریا

رایووایکانو – والنسیا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 63 امتیاز

2- بارسلونا 60 امتیاز

3- اتلتیکومادرید 60 امتیاز

4- اتلتیک بیلبائو 56 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- وایادولید 23 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- رایووایکانو 20 امتیاز

20- رئال بتیس 14 امتیاز