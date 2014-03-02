به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده عصر شنبه در جلسه ستاد شئون قدس که روز شنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این که ایام فاطمیه اول از 22 اسفند ماه و فاطمیه دوم از 14 فروردین آغاز می شود، باید به حفظ حرمت این ایام در چهارشنبه آخر سال و عید نوروز توجه ویژه شود.



وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ اسلام همواره علاقه و محبت خود را به ولایت و اهل بیت(ع) نشان داده و با پیروی ازسیره ائمه اطهار در این راستا گام برداشته اند، حضرت فاطمه زهرا(س) با عمر کوتاه، سرور و سالار زنان عالم بوده و در تاریخ زنی از نظر کمال و بزرگی مانند ایشان نبوده و باید ارزشهای این بانوی بزرگوار بین بانوان جامعه اسلامی تبیین و نهادینه شود.



این مسئول ادامه داد: تقارن ایام فاطمیه و عید نوروز موجب شده که برگزاری برنامه های مختلف متناسب با این دو مناسبت نسبت به سالهای گذشته کمی متفاوت باشد، مردم باید در کنار جشن و سروری که برای آغاز سال نو دارند یا برگزاری مراسم های عروسی خود حرمت این ایام را حفظ کنند و از آلات لهو لعب استفاده نکنند.



حجت الاسلام جلیل زاده اعلام کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در این ایام برنامه های مختلفی در موسسات قرآنی و حسینیه ها برگزار و روحانیون را هم به مساجد مختلف اعزام می کند تا در زمان اقامه نماز راجع به سیره و شخصیت حضرت فاطمه(س) صحبت کنند.



وی یادآور شد: یک برنامه متمرکز و اصلی نیز در روز شهادت این بانوی گرانقدر در مجاورت مزار شهدای گمنام شهرستان قدس با حضور همه مسئولان و مردم انقلابی شهرستان برگزار خواهد شد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس گفت: با توجه به قرار داشتن در هفته تربیت اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی درون موسسات قرآنی، حسینیه ها و مدارس گفتمان های دینی با موضوع تربیت اسلامی فرزندان برگزار می کند.



وی افزود: در این برنامه ها بخش های تربیت خانواده، مربیان و دانش آموزان مورد توجه است و محور اصلی برنامه ها تربیت اسلامی و قرآنی کودکان ایران اسلامی است.