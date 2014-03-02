به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده عصر شنبه در جلسه ستاد شئون قدس که روز شنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این که ایام فاطمیه اول از 22 اسفند ماه و فاطمیه دوم از 14 فروردین آغاز می شود، باید به حفظ حرمت این ایام در چهارشنبه آخر سال و عید نوروز توجه ویژه شود.
وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ اسلام همواره علاقه و محبت خود را به ولایت و اهل بیت(ع) نشان داده و با پیروی ازسیره ائمه اطهار در این راستا گام برداشته اند، حضرت فاطمه زهرا(س) با عمر کوتاه، سرور و سالار زنان عالم بوده و در تاریخ زنی از نظر کمال و بزرگی مانند ایشان نبوده و باید ارزشهای این بانوی بزرگوار بین بانوان جامعه اسلامی تبیین و نهادینه شود.
این مسئول ادامه داد: تقارن ایام فاطمیه و عید نوروز موجب شده که برگزاری برنامه های مختلف متناسب با این دو مناسبت نسبت به سالهای گذشته کمی متفاوت باشد، مردم باید در کنار جشن و سروری که برای آغاز سال نو دارند یا برگزاری مراسم های عروسی خود حرمت این ایام را حفظ کنند و از آلات لهو لعب استفاده نکنند.
حجت الاسلام جلیل زاده اعلام کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در این ایام برنامه های مختلفی در موسسات قرآنی و حسینیه ها برگزار و روحانیون را هم به مساجد مختلف اعزام می کند تا در زمان اقامه نماز راجع به سیره و شخصیت حضرت فاطمه(س) صحبت کنند.
وی یادآور شد: یک برنامه متمرکز و اصلی نیز در روز شهادت این بانوی گرانقدر در مجاورت مزار شهدای گمنام شهرستان قدس با حضور همه مسئولان و مردم انقلابی شهرستان برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس گفت: با توجه به قرار داشتن در هفته تربیت اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی درون موسسات قرآنی، حسینیه ها و مدارس گفتمان های دینی با موضوع تربیت اسلامی فرزندان برگزار می کند.
وی افزود: در این برنامه ها بخش های تربیت خانواده، مربیان و دانش آموزان مورد توجه است و محور اصلی برنامه ها تربیت اسلامی و قرآنی کودکان ایران اسلامی است.
حجت الاسلام جلیل زاده تاکید کرد:
حرمت ایام فاطمیه در عید نوروز و چهارشنبه آخر سال حفظ شود
قدس- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قدس گفت: به دلیل تقارن ایام فاطمیه با عید نوروز مردم به گونه ایی رفتار کنند که حرمت این ایام حفظ شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده عصر شنبه در جلسه ستاد شئون قدس که روز شنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این که ایام فاطمیه اول از 22 اسفند ماه و فاطمیه دوم از 14 فروردین آغاز می شود، باید به حفظ حرمت این ایام در چهارشنبه آخر سال و عید نوروز توجه ویژه شود.
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