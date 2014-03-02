به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص برگزار نشدن جلسه تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: این امر در زمان مرخصی من روی داده است و در خصوص انتصاب مدیران کل استان ها وزیران تصمیم گیرنده نهایی هستند.

وی گفت: برای پی گیری این جریان چندین مرتبه تلاش کردم که با وزیر ارشاد اسلامی تماس حاصل کنم که تاکنون موفق به برقراری تماس و صحبت با وی نشده ام اما پی گیر موضوع هستم.

سایست به معنای تدبیر است

وی با اشاره به اینکه اهل سیاسی کاری نیستم، افزود: سیاست به معنی تدبیر در امور و ایجاد وحدت بر محور توسعه است.

رزم حسینی با اذعان به این نکته که سیاست این نیست که حرف بیهوده ای را منتقل کرده و یا توهین کنم، اذعان داشت: نمی خواهم وعده بی پایه و اساس به مردم بدهم بلکه باید اجازه دهیم کارها انجام و نتایج برای همگان مشخص شود.

درگیری های سیاسی بزرگترین آفت برای استان کرمان

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه ولایت و توسعه محور وحدت در استان کرمان هستند، افزود: همه افراد نمی توانند مانند هم فکر کنند و وجود تفاوت های فکری و سلایق سیاسی متفاوت امری عادی است.

رزم حسینی بر لزوم تحکیم وحدت تاکید و تصریح کرد: اختلافات و درگیری های سیاسی بزرگترین آفت برای استان کرمان است.

وی از معرفی سه نفر برای این پست از سوی شش نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: پس از بررسی های صورت گرفته محمود آبادی برای این سمت انتخاب شد.

رزم حسینی گفت: هدف ما باید از بین بردن محرومیت ها و توسعه استان باشد و ایجاد چالش توسط هر مسئولی به ضرر مردم است.

استاندار کرمان یادآور شد: نمایندگان استان افرادی منطقی و اهل تعامل بوده و به دنبال قدم برداشتن در مسیر توسعه استان هستند و همکاری خوبی بین استانداری و نمایندگان ایجاد شده است.

تشریح نتایج سفر استاندار کرمان به عراق

وی در خصوص سفر خود به عراق گفت: مهم ترین هدفم از سفر سه روزه به کربلا و نجف اشرف زیارت و بازدید از طرح های بازسازی حرمین شرفین بوده است که مردم ایران و استان کرمان برای اجرای آنها مشارکت خوبی داشته اند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان به ساخت گنبد جدید حرم امام حسین( ع) توسط مردم کرمان اشاره و تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح آغاز شده و تا دو سال دیگر تکمیل می شود.

رزم حسینی گفت: در این سفر با تشریح ظرفیت های استان کرمان در حوزه های صنعت، معدن و گردشگری برای استانداران کربلای معلا و نجف اشرف برای گسترش روابط و تعاملات بین ایران و عراق به ویژه کرمان و عراق تلاش شد.

تشکیل کمیته بررسی راهکار عملی برای حضور گردشگران عراقی در کرمان

وی از تشکیل کمیته مشترک بررسی راهکار عملی برای حضور گردشگران عراقی در استان خبر داد و اذعان داشت: در سفرم به عراق مسئولان میراث فرهنگی کرمان نیز حضور داشتند و آمادگی کامل برای حضور گردشگران عراقی در دیار کریمان وجود دارد.

استاندار کرمان بر لزوم تشکیل کمیته ای برای شناسایی ظرفیت های استان کرمان به منظور جذب گردشگران عراقی به این استان تاکید و تصریح کرد: باید بدانیم روزانه چند گردشگر را می توان جذب کرد و باید برای حضور آنها در استان برنامه ریزی دقیق صورت گرفته و مسیر تفریحات آنها تعیین شود.

لزوم راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک کرمان و نجف اشرف

رزم حسینی با بیان اینکه اتاق بازرگانی مشترک کرمان و نجف اشرف نیز باید راه اندازی شود، تصریح کرد: هر هفته سه پرواز از استان کرمان به عراق انجام می شود و طی پی گیری های و هماهنگی های صورت گرفته با مسئولان فرودگاهی کشور امکان افزایش پروازها به روزانه یک پرواز به عراق وجود دارد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مقرر شد استانداران نجف و کربلا سفری به کرمان داشته و از نزدیک با ظرفیت های این دیار آشنا شوند، گفت: گسترش روابط بین کرمان و عراق زمینه مناسب را برای عرضه تولیدات محصولات کارخانجات کرمان در این استان ها را فراهم می کند که این امر می تواند در توسعه اقتصادی استان تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت های گردشگری موجود در استان کرمان می توان با عملکرد صحیح و برنامه ریزی مناسب برای ارتقاء رتبه کرمان در حوزه صنعت گردشگری تلاش های بیشتری انجام داد.

معرفی مشاور رسانه ای استاندار کرمان تا 10 روز آینده

رزم حسینی تزلزل در مدیریت میراث فرهنگی استان کرمان را یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه گردشگری استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با معرفی مدیر کل جدید شاهد پیشرفت در این حوزه و رفع مشکلات باشیم.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ایران و کرمان را از لیست سیاه گردشگری خارج کرده و گردشگران بیشتری را جذب استان کنیم.

استاندار کرمان همچنین به نقش رسانه ها در ایجاد همدلی و وحدت اشاره و تصریح کرد: ظرف مدت 10 روز آینده مشاور رسانه ای خود را معرفی خواهم کرد.