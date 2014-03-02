منصور جلایر در گفتگو با مهر، با بیان اینکه با توزیع کنندگان و فروشندگان کالاهای غیر استاندارد برخورد قانونی می شود، افزود: در راستای کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع آذربایجان غربی و در بازرسی های انجام شده، 17 مرکز توزیع و عرضه کالهای غیر استاندارد به مراکز قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در این راستا ، فیلتر هوا با نام های تجارتی پارس سایپا، سایپا فیلتر، NEW WAY و بدون علامت استاندارد توقیف و جمع آوری شد، اظهار داشت: به همین منظور و در راستای صیانت از ایمنی و سلامت اقتصادی مصرف کنندگان و سایر توزیع کنندگان مقید به رعایت استاندارد و نیز حفظ حقوق آحاد جامعه 7 عرضه کننده متخلف نیز جهت تعقیب و مجازات به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی همچنین از معرفی 10 فروشنده مصنوعات گرانبها به مراجع قضایی که مبادرت به عرضه و توزیع طلای فاقدنشان استاندارد و کد شناسایی استاندارد می کردند خبر داد و گفت: براساس ماده 9 قانون سازمان ملی استاندارد ایران، توزیع و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون داشتن نشان استاندارد ممنوع است.

جلایر تاکید کرد: توزیع کنندگان و فروشندگان کنندگان این نوع کالا باید در خصوص محصولات داخلی، داشتن نشان استاندارد و در خصوص کالاهای وارداتی، داشتن گواهی نامه انطباق با استاندارد های مربوطه را مورد توجه قرار داده و شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد و بدون کیفیت، شکایت خود را از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران بخش سامانه رسیدگی به شکایات اعلام کنند.

وی از آغاز اجرای مرحله دوم طرح طاها در سطح استان خبر داد و با اشاره به اینکه در قالب این طرح کالاهای تولیدی کشور از بازار و مراکز عرضه و فروش خریداری و کنترل استاندارد می شوند، عنوان کرد: این طرح برای اطمینان جامعه از کیفیت کالاهای تولیدی کارخانجات استان و سایر محصولات ورودی به بازار مصرف اجرا و محصولات به صورت مستمر کنترل و نظارت می شوند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اعتبار اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی تامین می شود، ادامه داد: در قالب طرح طاها همه تولیدات صنعتی، لوازم و تجهیزات پزشکی، غذایی، مکانیکی و... مشمول استاندارد اجباری تست استاندارد می شوند.

جلایر با بیان اینکه با اجرای طرح "طاها" تعداد مراکز عرضه و توزیع کالای فاقد علامت استاندارد و یا باکیفیت پایین‌تر از استاندارد، از 60 درصد به کمتر از 10 درصد رسیده، ادامه داد: افزایش تعداد فرآورده‌های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان در بین کالاهای با کیفیت و تنگ شدن عرصه برای کالاهای غیراستاندارد از جمله مزایای اجرای این طرح هستند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان‌غربی،‌ گفت: افزایش سطح کیفی فرآورده‌های تولیدی با توجه به نظارت‌های صورت گرفته از طریق خرید نمونه و آزمون، ارتقای فرهنگ استاندارد و مصرف مردم در حیطه کالاهای کیفی و دارای علامت استاندارد از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

جلایر با بیان اینکه تمامی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری اعم از تولید داخلی و کالاهای وارداتی مشمول اجرای این طرح هستند، يادآور شد: اولویت اصلی این طرح با کالاهایی است که از نظر حفظ سلامت و امنیت جامعه داری اهمیت هستند که خود در برگیرنده طیف وسیعی از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در سطح جامعه است.