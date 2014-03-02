به گزارش خبرنگار مهر، بانوان فعال در حوزه های اجتماعی و سیاسی استان صبح یکشنبه با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

مرتضی روزبه در این دیدار اظهارداشت: سطح مطالبات زنان بايد در جامعه ارتقا يابد تا با ارائه راهكارهاي كارشناسي مشكلات را حل کنیم.



وی افزود: در زمینه استفاده از بانوان در بخشهای مختلف هيچ مشكلي نیست و ديدگاه هاي رياست جمهوري را به عنوان سیاست کاری خود در استان اجرا می کنیم.

روزبه بیان کرد: به هيچ عنوان در صدد دامن زدن به افكار تقابلي نيستم و معتقدم در حوزه سياسي و اجتماعي بايد در استان از حالت تقابل به تعامل برسيم تا امور بخوبی پیش برود.

استاندار تصريح كرد: در همه دولت ها بانوان توانمندی بوده اند که مسئولیتدهای مهمی داشته اند اما نباید فكر كنيم كه داشتن سمت هايي از سوی خانمها مشكلات را در جامعه حل مي كند بلکه لازم است افکار بلندتری داشته باشیم و افق دیدمان بلندتر باشد.

روزبه ضمن اعلام آمادگی در برگزاري جلسات مستمر با بانوان فعال در حوزه هاي سياسي و اجتماعي گفت: با استمرار اين جلسات می توان امیدوار بود ضمن شنیدن دیدگاههای بانوان مسیر گره گشایی از مشکلات مطرح شده هموار شود.



استاندار قزوين افزود: يك سري مشكلات اساسي در حوزه بانوان وجود دارد كه بدون نشست و گفتگو حل نمي شود لذا در این مسیر باید تقابل جنسيتي را از بين ببريم زيرا اين نگاه به جامعه آسیب می زند و همانگونه که نگاه هاي مردانه در طول تاريخ ضربه هايي به کشور زده نگاه هاي زنانه نیز آسیب رسان است که پرهیز از آن ضروری است.



وي افزود: اگر فضاي اعتدال در جامعه حاكم باشد كارهاي مهم و اساسي صورت خواهد گرفت و با این کار می توان بستري را فراهم کرد تا با تدبير موانع را حل كرد و الگوی مناسبی برای دیگران هم ترسیم کرد.



روزبه بیان کرد: فعاليت خانم ها در بيرون از خانه هيچ منافاتي با انجام دادن وظايف آنها در خانواده ندارد اما بايد تلاش كنيم كه مقام مادربودن را يک شان بي بديل براي جامعه بدانيم و ثابت كنيم كه وظيفه مادري اهميت كمتري از سمت مديركلي در جامعه ندارد وقتي رئيس جمهور دست مادر خود بوسه مي زند بیانگر شان والای این جایگاه است.

استاندار قزوين افزود: امروزه با كمرنگ شدن وظيفه مادري جامعه دچار تزلزل در بنيان خانواده مي شود لذا در کنار فعاليت هاي مختلف زنان در حوزه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي در جامعه باید به تقویت نقش زنان در خانواده اهمیت بیشتری دهیم تا خانواده مستحکم شود.

روزبه بیان کرد: نقش زنان در خانواده و اجتماع بسيار مهمتر از این است که چند پست را به آنها اختصاص دهيم و با سابقه مطالعه 30 ساله و اطلاعی که بر مسايل حاكم بر زنان در جامعه و خانواده دارم آمادگی دارم در این حوزه با تشکیل جلسات کارشناسی مسائل را بررسی کنیم.

وي افزود: بانوان می توانند با تشکیل هسته فكري مباحث و مشكلات مربوط به بانوان در استان را شناسايي کنند تا با حضور صاحب نظران امور مختلف در حوزه های فرهنگي، اجتماعي، حقوقي ر جلسات ادواري با پیگیری دبيرخانه مشخص نسبت به بررسی مسائل و ارائه راهکار برای حل مشکلات در حوزه زنان اقدام کنند.

در اين نشست درخصوص موانع، مشكلات، خواست هاي زنان با هدف استفاده از توانمندي هاي زنان استان بحث و بررسي شد و استاندار نيز به سوال هاي حاضران پاسخ داد.



