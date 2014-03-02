به گزارش خبرنگار مهر، عباس بلندیان عصر شنبه در سمینار آموزشی مناسب سازی محیط برای معلولین که در سالن ذکریا برگزار شد، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی جامعه و دولت برابر سازی فرصتها برای همه مردم از جمله معلولین است.

وی با بیان اینکه نامناسب بودن محیط، بسیاری از حقوق معلولین را از آنها خواهد گرفت، افزود: برای تأکید بر موضوع مناسب سازی محیط برای حضور معلولین در جامعه، این سمینار آموزشی برای مسئولین ادارات و بویژه جامعه مهندسین شهرستان رفسنجان برگزار شده است تا در طراحی های محیط های عمومی این مناسب سازی استفاده شود.

بلندیان با تأکید بر اینکه هنوز درصد بالایی از معابر و محیط ها و اماکن عمومی شهر رفسنجان مناسب سازی نشده اند، خبر داد: کمیته مناسب سازی شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل شده و بر این موضوع تأکید ویژه ای دارند و تشکیل این سمینار آموزشی یکی از مصوبات این کمیته بوده است.

رئیس بهزیستی رفسنجان تعداد معلولین شهرستان را سه هزار و 200 نفر اعلام کرد و در ادامه گفت: از این تعداد هزار نفر معلول جسمی، 270 نفر معلول نابینا و 370 نفر معلول ناشنوا، 500 نفر معلول ترکیبی و 700 نفر معلول ذهنی هستند که به اینها تعدادی معلولان صرعی و روانی اضافه می شود.

بلندیان با اشاره به اینکه این تعداد معلول غیر از جانبازان و معلولانی است که در بهزیستی پرونده ندارند، تصریح کرد: برجسته کردن خطوط عابرپیاده و پیاده روها، گویا کردن چراغهای راهنما، ایجاد رمپ در معابر ناهمسان و وجود آسانسور در ساختمانهای چندطبقه از جمله مناسب سازی هایی است که می تواند برای معلولان انجام شود.