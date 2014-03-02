محسن وزیری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «کالسکه» در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که اکران این فیلم سینمایی در نوبت دوم نوروزی خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه معمولا اکران اول نوروز برای کارگردانان مطرح سینمای ایران است و چنین اکران‌های بزرگی به فیلم‌های بخش خصوصی نمی رسد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم «کالسکه» را در اکران دوم نوروزی نمایش دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به فضای فانتزی این فیلم سینمایی، بهترین زمان برای اکران همان حال و هوای بهار است که امیدوارم بدون هیچ مشکلی این اکران را به ما بدهند. فیلمسازان بخش خصوصی این انتظار را دارند که اگر حمایتی در حوزه تولید فیلم از آنها نمی شود، در بخش اکران حمایت های لازم در این زمینه صورت گیرد.

وزیری در پایان تاکید کرد: بخش خصوصی برای آن که بتواند به تولید فیلم در سینما ادامه دهد، نیازمند حمایت است. کمترین این حمایت ها می تواند در اختیار قراردادن اکران های مناسب در طول سال برای تولیدات بخش خصوصی باشد.

«کالسکه» به کارگردانی آرش معیریان، داستان زندگی زوج جوانی است که برای رفتن و یا ماندن در ایران دچار مشکل هستند. در این فیلم بازیگرانی چون دانیال عبادی، مهران غفوریان، بهنوش بختیاری و سارا منجزی حضور دارند.

اکران اول نوروزی به طور معمول از هفته سوم اسفندماه آغاز می‌شود و متناسب با فروش فیلم ها عمدتا تا اردیبهشت ماه به طول می‌انجامد و اکران دوم نوروزی نیز بازه زمانی بعدی را به خود اختصاص می‌دهد.