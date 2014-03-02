به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی با حضور در برنامه تلویزیونی در خصوص برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: قوه قضائیه به شدت با مفاسد اقتصادی و رشوه خواری مبارزه خواهد کرد و اجازه نمی دهد امنیت اقتصادی کشور به خطر بیفتد.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: تک تک افراد جامعه موظفند در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی رهبری تلاش کنند.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این زمینه دستگاههای فرهنگی به ویژه صدا و سیما، دانشگاهها و آموزش و پرورش می توانند نقش مؤثری داشته باشند، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید به شکل ریشه ای و زیربنایی انجام شود.

رئیسی در پایان با اشاره به سفر مسئولان عالی قضائی به کرمانشاه اظهار داشت: این استان از مزیتهای بی شماری برخوردار است و دستگاه قضاء برای تأمین امنیت سرمایه گذاری در این استان از هیچ کوششی دریغ نمی کند، کرمانشاه از امن ترین استانهای کشور است.