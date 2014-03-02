به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ارتباطات انسانی» که از سوی انتشارات سمت در سال 92 در اختیار علاقمندان قرار گرفت، به بیان چیستی و چگونگی فرایند ارتباط و ارایه مهم‌ترین ویژگی‌ها و مسائل آن به تفکیک زمینه‌های ارتباطی می‌پردازد.

چهل و یکمین نشست زرین قلم با حضور محسنیان‌راد (نویسنده)، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری، داریوش نوروزی و جمعی از اساتید، دانشجویان و پیشکسوتان حوزه ارتباطات، روز سه شنبه 13 اسفند ماه ساعت 16، در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه کنند.