به گزارش خبرنگار مهر، مجید مختاری صبح یکشنبه در نشست مسئولان استان در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به هفت راه مواصلاتی، سه بندر و سه فرودگاه در استان، اظهارداشت: مشکلات قرنطینه ای در بحث دام، نقل و انتقال خارج از ضوابط واخذ مجوز در استان تمام ظرفیت دام، طیور، آبزیان و نیروی انسانی را تهدید می کند.

وی بیان کرد: برای رفع مشکلات باید پست های قرنطینه معابر ورودی و خروجی استان، محموله ها و ماشین های حمل بار توسط نیروی انتظامی کنترل شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان کمبود نیروی انسانی و اعتبار را از مشکلات این اداره کل عنوان کرد و افزود: در تملک دارائی در بخش دامپزشکی در مقایسه با سایر استان های دیگر کشور کمترین رقم مصوب و تخصیص اعتبار را دریافت می کنیم.

وی بیان کرد: قصابان در خرید و توزیع گوشت نقش دارند و باید این مسئله در استان تغییر کند.

مختاری از بدهی 350 میلیون تومانی به دامداران استان خبر داد و گفت: باید مطالبات دامداران پرداخت شود.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه از 1400 بیماری دام 840 بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد، گفت: مهمترین راه مبارزه با بیماری های دامی را واکسیناسیون، کشتار، پایش، مراقبت، نظارت بر کشتارگاهها، استفاده از قرنطینه، کنترل حمل و نقل طیور و آبزیان عنوان کرد.