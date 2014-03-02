حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر، استقلال در یک جامعه را شامل استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی دانست و اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی و پیاده شدن احکام و دستورات اسلامی امروز در سطح وسیعی از جامعه فرهنگ بیگانه تا مقدار زیادی از بین رفته است، از این رو می توان مدعی شد کشور ایران از استقلال فرهنگی برخوردار شده است.

این مسئول ادامه داد: استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تمامی دنیا قبول کرده اند و این را پذیرفته اند که کشوری نمی تواند برای ملت ایران تصمیم بگیرد، ایران کشور مستقلی نسبت به دیگر کشورها است.

شاهچراغی با اشاره به استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تنها جایگاه و گلوگاهی که دشمن می تواند به کشور آسیب برساند در بخش اقتصادی است لذا دشمن از این راه فشارها و تهدیدهایی را بر کشور در نظر می گیرد.

وی ادامه داد: البته از ابتدا انقلاب در زمان امام راه حل(ره) و رهبر معظم انقلاب این فشارها وجود داشته است. در واقع رهبر معظم انقلاب قریب به 20 سال به طور مداوم در دولتهای مختلف در بخش اقتصادی هشدار می دادند به همین رو سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای استقلال اقتصادی کشور انجام گرفته است.

اقتصاد مقاومتی مجهز و مهیا شدن مردم در برابر توطئه های دشمنان است

این مسئول بیان کرد: فلسفه اقتصاد مقاومتی به معنای سختگیری و فشار بر مردم نیست بلکه مجهز و مهیا شدن مردم در برابر توطئه های دشمنان است زیرا که دشمنان انقلاب احساس کرده اند که از این نقطه می توانند به کشور ایران آسیب و صدمه وارد کنند، به همین دلیل باید همانند استقلال سیاسی و فرهنگی جلوی آسیب پذیری در بخش اقتصادی نیز گرفته شود و اساسا دستور رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی به همین خاطر بوده است.

شاهچراغی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: سرزمین ایران اسلامی دارای نیروهای مستعد و آبادانی است در واقع اگر از تمام توان داخلی کشور استفاده شود مطمئنا در بخش افتصادی می توانیم به استقلال رسیده و نقشه های دشمنان انقلاب را نقش بر آب سازیم.

این مسئول ادامه داد: تمام سران سه قوه باید این پیام را در سطح کشور پیاده کنند و این پیام نباید فقط در قالب شعار و و جلسه برگزار شود، در واقع ملت ایران از مسوئلان سران سه قوه توقع دارند که راه های اجرایی و عملی را درپیش گرفته تا بتوانند اقتصاد مقاومتی را به منصه ظهور و عمل برسانند.

دشمنان اسلام قصد نابود کردن نسل مسلمانان را دارند

وی با اشاره به کشتار مسلمان در سطح جهان اعلام کرد: اخبار جهان اسلام حاکی از این است که دشمنان نه تنها فشارهای اقتصادی و مالی را به مسلمان تحمیل می کنند بلکه قصد نابود کردن نسل مسلمانان را در جهان دارند، در واقع در کشورهایی مانند آفریقای مرکزی، میانمار، مصر و بحرین شاهد این وقایع وحشتناک هستیم.

شاهرچراغی گفت: نباید تعجب کرد که این یک نقشه حساب شده است که از این طریق می خواهند به مسلمانان آسیب وارد کنند، متاسفانه سران مرتجع عرب فقط نام اسلام و کشور اسلامی را یدک می کشند و این کشورها خودشان در کشتار مسلمانان نقش مهمی را ایفا می کنند.

وی با اشاره به مذاکرات 1+5 افزود: بعد از مذاکرات که البته زیاد به آن خوشبین نبوده ایم، مقامهای آمریکایی به کشور فلسطین اشغالی رفتند و به شکل رسمی در مذاکره با رژیم صهیونیستی اعلام کردند که نمی خواهند موارد مورد توافق را عملی کنند همچنین شاهد بودید که صدر اعظم آلمان نسبت به ایران هراسی و خطر ایران در جهان صحبت می کند که تمامی این برنامه ها نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا نقشه کشتار مسلمانان در عالم را دارند و تمامی کشتارهایی که در کشور سوریه، عراق، میانمار و ... انجام می شود، نشان دهنده این است که پای رژیم صهیونیستی و پای برخی کشورهای مرتجع عرب در میان است.