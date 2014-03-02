جواد طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اين افزايش آمار در ارايه خدمات نيز پيش بيني شده است.

وي با بيان اين كه در سال گذشته يك ميليون و581 هزارو155 نفر روززائر فرهنگي و غير فرهنگي ازامكانات ستاداسكان استفاده كردند؛تصريح كرد: بيش از هزارو 497 عامل اجرايي به اين مسافران، خدمات دهي داشتند.

استقرار پايگاه پذيرش در 8 نقطه مشهد

وي از استقرار پايگاه پذيرش در 8 نقطه مشهد خبر داد و افزود: براي دسترسي راحت تر زائران به پايگاه هاي پذيرش زائران فرهنگي دو ايستگاه راهنماي زائر در دو ورودي بزرگراه كلانتري ابتداي جاده قوچان، سه راه فردوسي و جاده نيشابور استقرار مي يابد.

رييس اداره تعاون و امور رفاهي اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي افزود: تهيه نقشه هاي مختلف شهر از جمله اماكن زيارتي و گردشگري، موزه ها، كتابچه راهنماي خطوط اتوبوسراني و قطار شهري انجام شده كه در بدو ورود زائران در اختيار آنان قرار مي گيرد.

طالب زاده از اهدا هداياي متبرك آستان قدس رضوي با هماهنگي شهرداري خبر داد و اظهار داشت: اين بسته هاي فرهنگي نيز چونان سالهاي گذشته به مسافران فرهنگي اهدا خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه اطلاع رساني از موقعيت پايگاهها و محلهاي پذيرش زائران فرهنگي توسط بنرهاي راهنماي شهري و راهنمايي آنان در حوزه شهرانجام مي شود، ابراز كرد: اطلاع رساني نحوه اسكان فرهنگيان و پايگاهها در نشريه استقبال از بهار شهرداري در مبادي ورودي در اختيار آنان قرار مي گيرد.

ايجاد پايگاه راهنماي زائر در پايانه هاي مسافربري

وي از ايجاد پايگاه راهنماي زائر در پايانه هاي مسافربري و راه آهن جمهوري اسلامي گفت و تصريح كرد: هماهنگي با موزه ها،اماكن رفاهي و گردشگري شهر جهت استفاده از تخفيف زائران انجام شده است.

وي بيان داشت: سال گذشته 11 هزارو 633 كلاس درس در اختيار خانواده هاي فرهنگي و غير فرهنگي زائر نوروز قرار گرفت و 58 هزارو 167 خانواده در نوروز گذشته پذيرش شدند.

دبير ستاد اسكان فرهنگيان خراسان از تشكيل كميته هاي اسكان و تجهيز مراكز درماني فرهنگيان به صورت شبانه روزي خبر داد و گفت:كميته هاي استاني،نظارت،جلسه توجيهي عوامل اجرايي، آماده سازي پايگاها، تجهيز مدارس و عهد و پيمان عوامل اجرايي با امام مهربانيها،از ديگر برنامه هاي اين ستاد است.

تجهيز خوابگاههاي تربيت بدني و انديشه با 356 تخت

وي از تجهيز خوابگاههاي تربيت بدني و انديشه با 356 تخت يادكرد و افزود: خوابگاه دانشگاه فرهنگيان نيز با 110 تخت آماده پذيرش زائران فرهنگي خراسان رضوي است.

وي در بخش ديگري از سخنانش اشاره كرد: مدارس تحت پوشش اسكان به چهار گروه تقسيم و بنا به درجه اختصاص يافته مجهز به تخت، فرش، پتو، وسايل گرمازا، خنك كننده، يخچال و تلويزيون بوده و حمام و آشپزخانه عمومي دارند.

طالب نژاد تعرفه استفاده از اين خدمات را براي فرهنگيان و خانواده درجه يك شاغل و بازنشسته ازمدارس ويژه حدااكثر پنج نفر براي يك شب، 18 هزار تومان،گروه الف،14 هزار تومان،گروه ب 10 هزارتومان و گروه ج 8 هزارتومان اعلام و هزينه برپايي چادر را 4 هزار تومان عنوان كرد.

وي هزينه استفاده كاركنان دولت را از 28 هزارتومان تا 6 هزارتومان براي مدارس ياد شده اعلام كرد و بیان کرد: مشاغل آزاد نيز با پرداخت 40 هزار تومان تا 8 هزار تومان مي توانند از خدمات ياد شده در مدارس درجه بندي شده اين ستاد استفاده کنند.

وي تعرفه مازاد بر پنج نفر در هركلاس به ازاي هر نفر بالاي 7 سال را براي مدارس گروه وي‍ژه هزار 500، گروه الف، هزارو 200،گروه ب، هزار و گروه ج،700 تومان اعلام كرد.

زائران متقاضي ستاد اسكان از امروز با مراجعه به سايت آموزش و پرورش مي توانند نسبت به ثبت نام و رزرو جا در خانه هاي معلم و مدارس براي تعطيلات نوروز اقدام کنند.