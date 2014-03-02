شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت ناشی از برف سنگین در غرب مازندران و بویزه شهرستان تنکابن گفت: بعد از گذشت سه هفته هیچگونه حمایتی از سوی دولت در خصوص جبران خسارت ضرر مردم صورت نگرفته و اخبار دریافتی نیز حکایت از تصمیماتی دارد که به هیچ وجه قابل دفاع در مقابل حجم خسارات وارده نیست.

وی افزود: این امر ضمن افزایش سطح بی اعتمادی مردم نسبت به وعده های مسئولین، احتمال بروز ناهنجاریهای اجتماعی واقتصادی را به همراه خواهد داشت.

شریعت نژاد از دولت و رئیس جمهور خواست تا در این خصوص ضمن واقع نگری، موضوع جبران خسارت از جهت منابع مورد نظر و تسریع وتسهیل در پرداخت ها اقدام مناسب فوری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای ناگوار برف اخیر گفت:اگر مسئولان و دولتمردان هر چه سریعتر برای نجات مردم منطقه اقدام نکنند، فاجعه ای غیر قابل جبران رخ خواهد داد چراکه دلالان سودجو و فرصت طلب به منظور خرید زمین آسیب دیدگان برف پشت درب منازلشان به انتظار نشسته اند تا داراییهای آنها را با قیمتهای ناچیز خریداری کنند.

بحران برف 12 بهمن ماه سال جاری در غرب مازندران رخ داد و بیش از 1200 میلیارد تومان خسارت برجای گذاشته است.