اسرافیل شیرچی، هنرمند خوشنویس و فعال در عرصه نقاشیخط در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تابلویی از آثارش که در مراسم تجلیل از عوامل فیلم «چ» در خانه موزه شهید چمران به ابراهیم حاتمی‌کیا اهدا شد، گفت: در این تابلو این بیت نوشته شده است که «مائیم و آستانه عشق و سر نیاز/ تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست».

وی با اشاره به اینکه ابعاد تابلو 60 * 120 است، افزود: این اثر چند وقت پیش توسط مهندس مهدی چمران به من سفارش داده شد ولی انتخاب شعر و چیدمان تابلو به خودم واگذار شده بود.

شیرچی در مورد انتخاب این بیت شعر توضیح داد: این شعر را از ابیات غنی حافظ شیرازی استخراج کردم و خواستم مضمون آن به گونه‌ای باشد که در خور اثر بزرگی مانند فیلم «چ» که به نظر من هوایی شاعرانه دارد، باشد.

این هنرمند خوشنویس ادامه داد: هر چند فیلم «چ» در دسته فیلم‌های جنگی قرار می‌گیرد ولی با نوشتن و اهدای تابلویی از حافظ قصد داشتم به حاتمی‌کیا که از بهترین کارگردانان ما است نشان دهم که با خلق این اثر فضایی حافظ‌گونه خلق کرده است.

این هنرمند نقاشیخط فیلم «چ» را یک فیلم خوب و با محتوا دانست و در پایان سخنانش تاکید کرد که این اثر سینمایی در اکران خود با موفقیت و با همراهی و استقبال مردم روبرو خواهد شد.

اسرافیل شیرچی هنرمند خوشنویس ایرانی است. وی متولد سال ۱۳۴۱ بابل و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران است. این خوشنویس در انجمن خوشنویسان ایران، عنوان استاد رشته خوشنویسی و خطاطی را در کارنامه فعالیت‌های هنریش دارد.

مهمترین ویژگی آثار شیرچی، توجه و کار در زمینه خط شکسته نستعلیق و آموزش آن است. شمار بسیاری از آثار خوشنویسی این هنرمند در قالب مجموعه‌هایی نفیس به چاپ رسیده‌اند.

شیرچی نمایشگاه‌های گوناگون از آثار خوشنویسی اش را در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور برگزار کرده‌است. آثاری از شیرچی به نمایش در آمده‌اند، از سال ۱۳۵۹ به بعد توسط وی نگاشته شده‌اند.