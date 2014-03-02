محمد نوری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در بعداظهر ها و در مرکز شهر همدان با توجه به نزدیکی به ایام نوروز شاهد ترافیک در این محدوده از شهر هستیم، عنوان کرد: در 24 ساعت گذشته 125 تصادف در استان همدان روی داد که در سه مورد موجب مجروحیت سر نشین یا عابران شده است.

وی ادامه داد: در محور همدان به ملایر به علت واژگونی خودرو پیکان راننده آن مجروح شده و برخورد پراید با عابر در محور همدان به تهران نیز موجب مجروح شدن عابر گردیده است.

کارشناس مرکز پلس راهور استان همدان با اشاره به اینکه در شهر رزن نیز شاهد برخورد یک دستگاه پیکان با یک موتور سیکلت بودیم، اذعان داشت: عوامل راهنمایی و رانندگی همه تلاش خود را به کار خواهند بست تا شاهد کمترین حوادث در ایام پایانی سال و آغاز سال جدید باشیم.

نوری افزود: خودروها در محورهای برون شهری در صورت توقف باید فاصله طولی مناسب را با حریم جاده رعایت کنند و در صورت هرگونه بروز حادثه نیز باید از چراغ های چشمک زن و مثلث های شب رنگ در جاده استفاده کنند.

وی با اشاره به جریمه رانندگانی که به عمد چراغ های خود را در شب ها روشن نمی کنند، گفت: عدم رعایت ورود به طرح ترافیک میدان امام در ساعات مشخص شده نیز موجب جریمه خودرو ها خواهد شد.

کارشناس مرکز پلس راهور استان همدان اظهار داشت: طرح اصلی کنترل ترافیک نوروزی به زودی در استان و شهر همدان آغاز خواهد شد.