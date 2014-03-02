به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پور نصرت، به افزایش 2 درصدی تولید آب در استان زنجان نسبت به مدت مشابه گذشته اشاره کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش مصرف مشترکین میزان تولید و نهایتا میزان مصرف آب شرب در استان زنجان نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 2 درصدی داشته است .



مدیر عامل آبفای استان زنجان، به بالا بودن مصرف آب در ایام عید و غیر نرمال بودن میزان مصرف اشاره وگفت : امیدواریم مشترکین در روزهای پایان سال با رعایت صرفه جویی همکاری لازم را با شرکت داشته باشند زیرا بالا رفتن میزان مصرف آب سبب پایین آمدن و افت فشار برای برخی از مشترکین در نقاطی از شهر خواهد بود.

پور نصرت،با اشاره به بالا بودن پیک مصرف در روزهای پایانی سال تصریح کرد : باید بپذیریم که منابع آبی غنی نداریم لذا صرفه جویی امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود : آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می شود و در حال حاضر کمتر از 30 درصد فاضلاب تولیدی به تصفیه خانه فاضلاب منتقل می شود.

دومین مرحله آزمون کتبی حافظان قرآنی استان زنجان برگزارشد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان بیان نمود: دومین مرحله آزمون کتبی حافظان قرآنی استان زنجان برگزارشد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، از برگزاری آزمون کتبی طرح حافظان قرآنی استان خبر داد.

حجت الاسلام باقری، با اشاره به اینکه سالانه مسابقات قرآنی مختلفی در استان برگزار می‌شود گفت:هدف از برگزاری این مسابقات و اجرای برنامه‌های قرآنی ترویج فرهنگ و معارف دینی و قرآنی در جامعه به ویژه نسل جوان است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا نیز دومین دوره آزمون کتبی طرح تربیت حفاظ قرآنی در زنجان برگزار شد افزود: نخستین دوره آزمون‌های طرح تربیت حفاظ قرآن کریم در استان زنجان، سال گذشته برگزار شد.

وی با بیان اینکه امسال 142 حوزه برای برگزاری این آزمون در نظر گرفته شده بود، گفت: حفاظ در سراسر استان و شهرستان‌ها می‌توانستند با حضور در این حوزه‌ها در آزمون شرکت کنند.

نمایشگاه آثار هنری "مهرورزان" همزمان باهفته احسان و نیکوکاری در فرهنگسرای امام زنجان

نمایشگاه آثار"هنری مهرورزان" از 11 اسفند ماه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار می شود.



نمایشگاه آثار هنری "مهرورزا" همزمان باهفته احسان و نیکوکاری در گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



این نمایشگاه که بصورت اکسپو برگزار می شود، شامل آثار هنرمندان زنجانی در زمینه های عکس، آثار تزئینی، مجسمه های سفالی، تابلو های نقاشی و فرش است.



نمایشگاه آثار هنری "مهرورزان" برای حمایت از سالمندان بر پا شده و تا 15 اسفند ماه از ساعت 9 الی 13 و 16 الی 19 منتظر بازدید علاقمندان و همشهریان خواهد بود.