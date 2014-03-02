به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید، صدرنشین رقابتهای لالیگا، امشب در ورزشگاه "ویسنته کالدرون" با آتلتیکومادرید دیدار خواهد کرد.

"کارلو آنچلوتی" در خصوص این بازی اظهار داشت: باید شخصیت خود را در بازی با آتلتیکو نشان دهیم. ما رکورد خوبی از بازی در کالدرون داریم، البته نمی‌توان به این آمار دل خوش کرد. ما در بازی با تیم‌های آلمانی آمار خوبی نداشتیم اما دیدید که در بازی با شالکه چه اتفاقی افتاد. آمارها به کار ما نمی‌آیند.

سرمربی رئال مادرید در خصوص سرمربی تیم فوتبال آتلتیکومادرید گفت: سیمئونه تا اینجا عملکرد بسیار خوبی داشته و با آتلتیکو چند جام برده است. من رهبری یک تیم حرفه‌ای را بر عهده دارم که ارزش کار سخت را می‌داند. ما زمان داشته‌ایم تا همه چیز را مرتب کنیم و اکنون باید بنشینیم و نتیجه کار را ببینیم. در فوتبال، اتفاقات می‌توانند در یک آن بهتر و یا بدتر شوند. تیم ما در شرایط خوبی قرار دارد و نیاز داریم تا این وضعیت را حفظ کنیم.