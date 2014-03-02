به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلطان زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با هدف تعادل عرضه وتقاضا و تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت ها، طرح نظارتی پایش بازار کالا وخدمات ویژه نوروز 93 اجرا می شود.

وی گفت: به منظور نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات و حصول اطمینان از سهولت تامین مایحتاج عمومی در ایام پایانی سال، طرح نظارتی ویژه نوروز از تاریخ 15 اسفند ماه جاری تا 25 فروردین‌ ماه 93 در استان کرمان اجرا می‌شود.

سلطان زاده ادامه داد: دراین طرح ویژه، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی نظارت ویژه ای بر مراکز عرضه کالا شامل البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربارو شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبار و سرخانه ها، میادین میوه و تره بار، نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و... و همچنین مراکز عرضه فعالیت در بخش خدماتی شامل شرکت های مسافرتی هوایی، زمینی و دریایی و دفتر فروش آنها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستوران های بین شهری مورد نظارت ویژه قرار خواهند گرفت.