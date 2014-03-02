احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از بین پنج فرنگی کاری که به نمایندگی از قم در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی سال 2014 حضور یافته بودند، 4 نفر موفق به کسب مدال و قرار گرفتن در بین برترین ها شدند.

وی افزود: کشتی گیرانی که به نمایندگی از هیئت کشتی استان قم به پیکارهای مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان اعزام شده بودند با هدف کسب مجوز عضویت در تیم ملی اعزامی به پیکارهای مهم آسیایی و جهانی درخشش خیره کننده ای داشتند.

دبیر هیئت کشتی استان قم بیان داشت: کشتی گیران قمی در سه وزن در مصاف با حریفان خود در پیکارهای انتخابی نهایی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان به روی تشک رفته بودند تا دوبنده تیم ملی را برای حضور در رقابت های جهانی و آسیایی سال 2014 کسب کنند در هر سه وزن موفق ظاهر شدند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان مرحله نهايي انتخابي تيم كشتي فرنگي رده سنی نوجوانان کشورمان به میزبانی تهران به انجام رسید و طی آن کشتی گیران در 10 وزن بر روی سه تشک با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رضایی ابراز داشت: این در حالی است که میزبان مرحله نهايي مسابقات انتخابي تيم كشتي فرنگي نوجوانان = سالن شهداي هفتم تير تهران بود در حالی که بر اساس برنامه ریزی فدراسيون كشتي و اعلام شرايط و برنامه اين رقابت‌ها، کشتی گیران در 10 وزن با یکدیگر مسابقه دادند.

وی یاد آور شد: بر اساس اوزان و شرایط سنی مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، جدال کشتی گیران نوجوان و آینده دار مدعی عضویت در تیم ملی در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و100 کیلوگرم بدون ارفاق وزن به انجام رسید.

دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات نیز شش نفر برتر هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان فرنگی و کشتی گیران مدال دار آخرین رقابت های المپیک، جهانی و آسیائی نوجوانان فرنگی بودند و قرار است نفرات اول هر وزن در اردوی تیم ملی حضور یابند.

وی عنوان کرد: در ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان قم حسام جعفری، محمد جواد رضایی، علیرضا نجاتی، حسین ابراهیمی و علی اصغر شهبازی برای کسب مجوز همراهی تیم ملی به منظور اعزام به رقابت های جهانی و آسیایی به دنبال کسب موفقیت بودند در حالی که این موفقیت تنها نصیب علی اصغر شهبازی شد چون این کشتی گیر توانست در وزن 100 کیلوگرم با شایستگی و اقتدار تمام حریفان خود را شکست داده و نفر نخست برای عضویت در تیم ملی لقب بگیرد.

رضایی اذعان کرد: در حالی بر اساس تقویم فیلا قرار است رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا اردیبهشت ماه امسال در کشور تایلند به انجام برسد و مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان نیز در مرداد ماه به میزبانی کشور اسلوونی برگزار شود، محمدجواد رضایی و علیرضا نجاتی دو کشتی گیر قم در وزن 42 کیلوگرم این انتخابی به ترتیب دوم و سوم شدند، ضمن اینکه حسین ابراهیمی در وزن 63 کیلوگرم توانست مقام سوم را کسب کند اما موفقیتی نصب حسام جعفری نشد.