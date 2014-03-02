به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگر پور شنبه شب در آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات در تالار استاد فرشچیان اصفهان اظهار داشت: هنر جلادهنده روح و جسم آدمیان و برترین راه برای نزدیک کردن آنها به فطرت پاک انسانی است.



وی افزود: جوامع امروز مورد هجمه ناهنجاری ها و ترویج بداخلاقی های فراوان رسانه های بیگانه قرار گرفته است و هنرهای هفت گانه می تواند برترین راه کمک به کاهش نفوذ و یا ترویج این ناهنجاری ها باشد.



استاندار اصفهان تاکید کرد: رسالت جشنواره حسنات نیز در همین ارتباط و برای ترویج خیرخواهی و کمک به کاهش ناهنجاری ها به ویژه توسط نقشه های دشمنان به کمک استفاده از رسانه های تاثیرگذار است.



وی ادامه داد: افتخار برگزاری این جشنواره به نام اصفهان ثبت شده است و امیدوارم این جشنواره هر سال پر رونق تر از قبل و با شور و نشاط بیشتری برگزار شود.



شاه زیدی: نیازمند حمایت مسئولان برایتریوج نیکوکاری در جامعه هستیم



همچنین در ادامه این مراسم اصغر شاه زیدی خواننده و هنرمند برجسته عرصه موسیقی اصفهانی اظهار داشت: هنرهای اصیلی همچون موسیقی باید برای بهره برداری آیندگان ثبت و ضبط شود و در این راستا نیازمند حمایت مسئولان استانی و کشوری هستیم.



وی افزود: مسئولان جشنواره حسنات نیز راه هنر را برای ترویج فرهنگ نیکوکاری در پیش گرفته اند و با توجه به اینکه اصفهانی ها در امور خیر پیشتاز هستند برگزاری این جشنواره در اصفهان افتخاری بس بزرگ برای ما محسوب می شود.



هنرمند برجسته عرصه موسیقی تصریح کرد مسئولان جشنواره حسنات باید راه ترویج فرهنگ نیکوکاری را ادامه دهند و از مسئولان فرهنگی استان این تقاضا را داریم که از برگزاری جشنوا‌ه هایی همانند حسنات حمایت بیشتری کند تا به رشد و پیشرفت هنرمندان عرصه های مختلف کمک کنند‌.