به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد امیر ابراهیمی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت استقلال کانون وکلای ایران از سیستم قضایی کشور و روز وکالت اظهار داشت: زمانی در اجرایی عدالت ضربه می‌خوریم که یکی از این بال‌ها به حقیقت عمل نکند و یا سالم نباشد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی ابراز داشت: همان‌طور که نظارت شدید بر دستگاه قضایی و قاضی صورت می‌گیرد تا سالم بماند، قطعا باید نظارت‌های شدید بر کانون وکلای دادگستری هم حاکم باشد تا سالم بماند و سلامت کانون وکلا خدمت بزرگی به دستگاه قضا و عدالت است.

وی گفت: پیشنهادی که به هیئت‌مدیره کانون وکلا دارم این است که اعتماد به وکیل را به حدی برسانیم که در کوچک‌ترین مسائل حقوقی مردم به آنها مراجعه کنند و کارهای حقوقی خود را قبل از ما انجام دهند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: اگر مردم اعتماد خود را به کانون وکلا به هر دلیلی از دست بدهند و هیئت‌مدیره کانون وکلا دنبال این آسیب‌زدایی نرود و آسیب را پیدا نکند که چرا اعتماد مردم به وکلا کم شده، دچار مشکل اساسی می‌شویم.

این مقام قضایی با بیان اینکه 91 درصد پرونده‌های موجود در دادگستری استان کرمان فاقد وکیل است.عنوان کرد: وضعیتی که نگران آن هستیم در پرونده‌های دادگستری این است که چرا باید 9 درصد پرونده‌های دادگستری دارای وکیل باشد و ضرورت دارد 100 درصد پرونده‌های دادگستری دارای وکیل باشند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی افزود: وکلا باید خود تلاش کنند همان‌طور که مردم برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک مراجعه می‌کنند، برای کوچکترین مسائل حقوقی خود نیز خود را ملزم بدانند به وکیل مراجعه کنند.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: اگر یک وکیل قانع به حداقل‌های زندگی باشد، اعتماد مردم خود به خود به وجود می‌آید.