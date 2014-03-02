کشتی گیر کرمانشاهی به مسابقات جهانی آمریکا اعزام می شود

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان اسامی کشتی گیران اعزامی به مسابقات جهانی آمریکا را اعلام کرد که در میان نفرات اعزامی نام افضلی کشتی گیر شاخص و مطرح کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن نام افضلی در لیست نفرات نهایی اعزام به مسابقات جهانی آمریکا قطعا نشانگر توانایی و شایستگی های این کشتی است و با توجه به توانایی هاییی که از وی سراغ داریم مطمئنا می تواند در این مسابقات مهم خوش بدرخشد.

کیانی یادآور شد: افضلی در وزن 74 کیلوگرم کشتی می گیرد و به جز وی عزت الله اکبری نیز در این وزن حضور دارد.

دبیر هیات کشتی کرمانشاه اظهار داشت: مسابقات جام جهانی کشتی روزهای 24 و 25 اسفند ماه در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود.

کیانی ادامه داد: پیکارهای جام جهانی سال 2014 کشتی آزاد با حضور 10 تیم برتر جهان در دو گروه پنج تیمی و به صورت تیم به تیم برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: رسیول خادم سرمربی گیری تیم ملی کشتی آزادبزرگسالان کشورمان را بر عهده دارد و محسن کاوه، علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان و حسین نقیبی نیز به عنوان مربی، تیم ملی کشتی را در مسابقات جام جهانی همراهی خواهند کرد.