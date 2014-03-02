به گزارش خبرنگار مهر، کشورهایی که از نظر داشتن مزیت های اقتصادی که سرمایه گذار خارجی را جلب کند نه تنها چیزی بیشتر از گیلان ندارند بلکه حتی ممکن است از این نظر پائین تر از این استان زیبای شمالی باشند، در این وادی گام نهاده و به موفقیتهای چشمگیری نیز رسیده اند.

گيلان در مجموع 9 دهم درصد از مساحت كشور را دربرگرفته و ازاين نظر، بين استان هاي كشور رتبه بيست و ششم را دارد، این استان دارای 16 شهرستان که از غرب به آستارا و از شرق به رودسر ختم می شود.

این استان زیبای شمالی در کرانه جنوبی دریای خزر و در نیمرخ شمالی سلسله جبال البرز قرار گرفته و داراي سه قسم آب و هواي معتدل و مرطوب در مناطق جلگه اي و كوهپايه اي و پائين بند، آب و هواي كوهستاني در مناطق ييلاقي و مرتعي و بالا بند كوهستاني و آب و هواي نيمه خشك و مديترانه اي از رستم آباد رودبار تا لوشان است.

فرصت های سرمایه گذاری در گیلان بی بدیل است

گيلان از شمال با درياي خزر و جمهوري آذربايجان، از غرب با استان اردبيل، از جنوب با استان قزوين و زنجان و از طرف شرق با استان مازندران همجوار است.

جمعيت این استان دو میلیون و 458 هزار و 902 نفر بوده که یک میلیون و 250 هزار و 791 نفر را شهر نشينان و یک میلیون و 208 هزار و 111 نفر را روستا نشينان تشكيل مي دهند.

از نظر تراكم نسبي جمعيت، گيلان پس از استان تهران در مقام دوم قرار دارد يعني تراكم جمعيت در استان معادل 1.167 نفر در هر كيلومتر مربع است.

عوامل متعددي مانند آب و هواي مساعد، خاك رطوبتي و حاصلخيز، وجود شبكه هاي آب روان دائمي و امكانات كشاورزي فراوان و متنوع و گسترش راههاي ارتباطي باعث ايجاد تراكم شديد در اين استان شده است.

استاندار گیلان در این زمینه می گوید: این استان با 9 دهم درصد مساحت ايران،1.92 درصد چاي، 6.37 درصد برنج، 2.76 درصد فندق، 1.85 درصد ابريشم، 60 درصد بادام زميني، 4.21 درصد زيتون، 7.2 درصد مركبات، 4.13 درصد گوشت ماهي خاوياري، 4 درصد گوشت مرغ، 1.5 درصد گوشت قرمز، 4.22 درصد آبزيان پرورشي و 15 درصد خاويار كشور را توليد مي کند.

محمد علی نجفی افزود: گیلان داراي بندري براي بارگيري و تخليه كالا به ظرفيت افزون بر شش ميليون تن در سال و نيز با داشتن يك منطقه آزاد تجاري با شش نوع كاربري مختلف و فرودگاه بين المللي و سه گمرك منطقه اي فعال و همچنين در حال ساخت 200 كيلومتر راه آهن بين قزوين - رشت - انزلي برای تكميل مسير كريدور شمال - جنوب، مزيت ويژه اي بخود گرفته و در تمامی بخش هاي اقتصادي، قابليت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دارد و بستر براي فعاليت هاي اقتصادي، آماده و مهيا است.

وی همچنین به مزيت هاي جغرفيايي اقتصادي استان اشاره کرد و گفت: برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار گرفتن در مسير كريدور نوستراك، همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق خاكي و آبي، برخورداري از منابع طبيعي و جنگل هاي انبوه و اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تالاب منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي از جمله این مزیت هاست.

استاندار گیلان گفت: از دیگر مزیت ها می توان به جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پلرود، كرگانرود، شفارود و غیره، وجود منطقه آزاد تجاري صنعتي، قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون، آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا، دسترسي دريایي به بنادر آستراخان و روسيه، كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان را نام برد.

گیلان؛ قطب صنايع تبديلي كشاورزي، دريايي، دارويي، سلولزي و نساجي در کشور

وی با با بیان اینکه گیلان يكي از قطب هاي صنعتي كشور بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي، دريايي، صنايع دارويي، سلولزي و نساجي است، افزود: برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي، وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد، وجود شهرك ها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان، نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخش هاي مختلف اقتصادي و همچنين نيروي كار ارزان، منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و غیره از مزيت هاي عمده توليدي و اقتصادي استان است.

نجفی ادامه داد: مزيت هاي زيرساختي این استان شامل وجود نيروگاه های برق در لوشان، رشت، پره سر و نيروگاه آبي و نيروگاه بادي منجيل، شبكه هاي وسيع توزيع و انتقال برق در استان، مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، بنزين و نفت گاز برای سوخت رساني به گيلان، اردبيل و غرب مازندران است.

وی گفت: از دیگر مزیت ها می توان به برخورداري از شبكه هاي وسيع حمل و نقل جاده اي، فرودگاه بين المللي رشت و بنادر انزلي و آستارا، وجود بازارچه مرزي مشترك با كشور آذربايجان، وجود دانشگاه ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و مؤسسات تحقيقاتي صنعتي و كشاورزي تأمين كننده نيروي انساني ماهر و متخصص در استان را نام برد.

استاندار گیلان افزود: اجراي برنامه اتوماسيون اداري، ايجاد ساختار فيزيكي و سخت فزار لازم براي توسعه تكنولوژي اطلاعات (آی سی تی) در مركز اصلي استان، آزاد راه قزوين- رشت، پروژه احداث راه آهن قزوين، رشت، بندر انزلي و آستارا، امكانات بندري و كشتيراني در منطقه انزلي از دیگر قابلیت های این استان است.

وی بیان داشت: مزيت هاي تجاري خدماتي گیلان شامل وجود مركز خدمات سرمايه گذاري در استان، طرح احداث نمايشگاه دائمي عرصه خدمات و كالا، برخورداري از شبكه وسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري (دولتي و خصوصي)، وجود تشكلهاي دولتي و خصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و غیره است.

نجفی تاکید کرد: از دیگر قابلیت های استان می توان به وجود دو گمرك در انزلي و آستارا و همچنين گمرك فرودگاه رشت، برخورداري از سيلوها، انبارها و سردخانه هاي مناسب، امكان واگذاري زمين براي سرمايه گذاري فعاليت هاي اقتصادي و امكان دسترسي به بازار 300 ميليون نفري كشورهاي آسياي ميانه را نام برد.

بهره گیری از توان سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی از راهکارهای مهم توسعه گیلان

بدون شک دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور، با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف، بازارهای مالی گسترده و عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است و با توجه به اینکه یکی از راههای توسعه بازار سرمایه استفاده از توان سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی است که در صورت برنامه ریزی و عملکرد صحیح می توان به رشد و توسعه اقتصاد نیز نائل گشت.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان در این خصوص گفت: با هدف تسهـیل و تسریع در انجـام وظایف قـانونی سـازمان سرمایه گذاری در زمینه هـای تشویق و حمایت از سـرمایه گذاری خارجی در گيلان "مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجـی" در محل سـازمان اقتصاد و دارایی استان تشکـیل و نمایندگـان دستگـاه های ذیربـط در آن مستقـر می شوند.

منصور مولایی پور افزود: ایـن مرکـز کانـون تمامی مراجعـات متقاضـیان سرمـایه گـذاری خـارجی به سازمان های ذیربط است.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه" مرکز خدمات سرمایه گذاری خـارجی" و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به "اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی" آشنا می شوند.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گیلان گفت: این مرکز همچنین پاسخگوی سؤالات متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های مرتبـط با دستگاه های اجـرایی مستقـر در مرکـز است در ضمن سـرمایه گـذاران خارجـی مـی توانند از راهنمـایی ها و مساعدت های مرکـز خدمات برای ایجـاد ارتبـاط بـا دیگـرسازمـان ها و وزارتخـانه های مرتـبط با موضوع پروژه بهره مند شوند.

وی افزود: سازماندهی امور و گردش کار در" مرکز خدمات" به گونه ایسـت که سرمـایه گذاران خارجی به تمامی اطـلاعات و راهکـارهای لازم دسترسـی پیـدا مـی کند و نیـازی به مراجـعات مکـرر به دستگـاه های اجـرایی گوناگـون وجـود نـدارد، مسئولیت خدمـات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمـایه گذاری محدود نمی شود بلکـه سرمایه گـذاران همواره و در طـول هیـئت سرمایه گذاری خود مـی توانند به" مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی" مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند.

مولایی پور اظهارداشت: عـلاوه بر این مرکز سرمایه گذاری آمادگـی دارد تـا فـرم مورد تکـمیل در خـواسـت سـرمـایه گـذاری خارجی و سایر مدارک تهیه شده را قـبل از ارائـه رسـمی به سـازمان سرمایه گـذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مورد بررسی قرار داده و رفع نقص کند.

وی اذعان داشت: دستگاه های اجرایی موظف هستند طی 10 روز به درخواست متقاضی پاسخ دهند و در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل در مدت یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه ای اقدام کنند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد.

سرمايه گذاري موتور محركه رشد اقتصادي

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در این ارتباط می گوید: در تئوري هاي اقتصادي، سرمايه گذاري به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي يكي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي شناخته شده است.

غلامعلی جعفرزاده افزود: توسعه سرمايه گذاري منجر به افزايش ارزش افزوده، افزايش درآمد سرانه، افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري و ارتقاء سطح شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي مي شود.

وی تاکید کرد: برنامه ريزي براي توسعه يك استان بدون در نظر گرفتن عنصر سرمايه گذاري بيهوده خواهد بود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد و توسعه اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود، سرمایه می‌ تواند به تحرک بخش تولید بینجامد و با افزایش تولید، موجب بالا رفتن میزان اشتغال، رشد تجارت‌های بین‌المللی، بهبود سطح زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی شود.

وی ادامه داد: تامین سرمایه می‌ تواند از طریق منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ های خارجی، منابع حاصل از فروش منابع طبیعی، پس‌ اندازهای موجود در سیستم بانکی و نیز درآمد حاصل از اخذ مالیات‌ها صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان می دهد که سرمایه‌گذاری خارجی اثرات قابل توجهی روی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل افزایش درآمد مالیاتی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد علاوه بر این تقویت سرمایه‌گذاری خارجی به افزایش شفافیت اطلاعات و بهبود کارایی بازار می‌ انجامد،