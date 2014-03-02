به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیرومند هنرمند كاریكاتوریست مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری در خصوص این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه نزدیك به 60 اثر در معرض دید عموم قرار می گیرد كه این آثار حاصل قریب به سه سال فعالیت هنری من است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌كه كاریكاتوریست هستم انتظار می‌رود كه این نمایشگاه به این زمینه اختصاص داشته باشد، خاستگاه اصلی این هنر در مطبوعات است لذا زمانی‌كه به نمایشگاه ورود پیدا می‌كند باید دستخوش تغییراتی شود تا بیشتر به چشم مخاطب بیاید.

این هنرمند با بیان اینكه در فرم تغییراتی ایجاد كردم، افزود: سعی كردم در كارهای جدیدم فرم به چشم بیاید، فرم شكل مرئی محتواست و باید بتواند بار محتوایی را به دوش بكشد.

عضو برجسته كاریكاتور مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری اظهار کرد: آثار به لحاظ موضوعی كاریكاتور است اما از لحاظ فرم و سادگی به گرافیك و پوستر نزدیك می‌شوند و اگر مرزی بین كاریكاتور و گرافیك قائل باشیم این آثار ما بین این دو قرار می‌گیرند.

نیرومند به موضوعات آثار اشاره و تصریح كرد: موضوعات این نمایشگاه سیاسی است و به نوعی تحت تاثیر انقلاب‌هایی كه در كشورهای عربی اتفاق افتاده است خلق شده‌اند.

وی در پایان گفت: این نمایشگاه آغاز یك تجربه برای من است، در زمینه هنر سال ها فعالیت مستمر داشته‌ام اما در این مقطع احساس كردم كه باید كار جدیدی ارائه دهم، این كار تجربی منشا یك مسیر جدید در زمینه فعایت هنری من است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نشانی تهران، نرسیده به پل حافظ، خیابان سمیه گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری مراجعه كنند.