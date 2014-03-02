به گزارش خبرنگار مهر،‌حجت الاسلام والمسلمین دکتر عسکر دیرباز شامگاه شنبه در نشست مشترک رئیس، معاونان و مدیران دانشگاه قم با حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بیان کرد:‌ امسال ظرفیت پذیرش در دانشگاه قم برای کم شدن دغدغه‌های خانواده‌ها هزار نفر افزایش یافته است.

وی گفت: اکنون هشت پروژه نیمه تمام در دانشگاه وجود دارد که سعی بر این است تا با همکاری وزارت علوم و خیرین دانشگاه ساز سامان یابند.

سرپرست دانشگاه قم با اشاره به مشکل کمبود امکانات و اعتبارات در دانشگاه قم افزود: با توجه به وضعیت تحریم در کشور، دانشگاه بدهی‌های کلانی دارد که در پایان سال بخشی از بدهی‌ها تسویه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سه دانشکده و پردیس دانشگاه قم نزدیک به 10 هزار دانشجو شاغل به تحصیل هستند، افزود: چنانچه محیط دانشگاه، حوزه علمیه را در کنار یکدیگر ببینیم ساز و کار و تعامل میان استانداری و دانشگاه معنا پیدا می کند.

حجت الاسلام دیرباز گفت:‌ این دانشگاه به عنوان دانشگاه جامع استان قم تکالیفی برعهده دارد که شامل نظارت بر مراکز آموزش عالی یا تایید صلاحیت مراکز آموزشی غیرانتفاعی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید به رشته‌های علوم انسانی در قم با توجه به تعامل با حوزه علمیه توجه بیشتری شود، تصریح کرد:‌ دانشگاه قم به نحوی پاسخگوی کلیه نیازهای استان است و باید رشته‌هایی در این دانشگاه تاسیس شود که متناسب با نیازهای این استان باشد.