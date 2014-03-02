به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "احمد محمد علی" سخنگوی نظامی ارتش مصر اعلام کرد: نیروهای ارتش و پلیس در جریان پاکسازی صحرای سیناء از گروه های مسلح و تروریستی 10 نفر از عناصر تکفیری وابسته به اخوان المسلمین را به قتل رساندند و 10 نفر دیگر را زخمی کردند.

وی با بیان این مطلب افزود: همچنین در جریان این عملیات 11 نفر از عناصر تکفیری بازداشت شدند و مقادیر زیادی مواد منفجره و سلاح در منزل یکی از عناصر تکفیری موسوم به "محمد سلیمان الصیاد" کشف و ضبط شد. نیروهای ارتش مصر همچنین 5 تونل را در مناطق صلاح الدین، الصرصوریه و الدهنیه منهدم کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: نیروهای پلیس مصر عبدالله مرسی پسر کوچک و 19 ساله محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت کردند. بنا بر اعلام منابع امنیتی مصر، وی مقداری ماده مخدر حشیش همراه خود داشت که در استان القلیوبیه در دلتا النیل واقع در شمال قاهره بازداشت شد.

این در حالی است که "اسامه مرسی" برادر عبدالله مرسی این اتهام را تکذیب و آن را پرونده سازی اعلام کرد.