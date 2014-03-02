به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین خوشنویسان در کارگاه آموزشی دستورالعملهای بهداشت دهان و دندان مادر و کودک، گفت: اگر فردی مسواک بزند 65 درصد از بهداشت دهان و دندان رعایت شده و دندانها تمیز خواهد بود ولی اگی فردی در کنار مسواک، نخ دندان نیز استفاده کند، این تمیزی به 85 درصد و در صورت استفاده از آب نمک یا دهان شویه به 100 درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه بیماریهای دهان و دندان را همه گیری (اپیدمی) خاموش هم می گویند، اظهار داشت: به طور کلی، این بیماریها یکی از شایعترین بیماریهایی است که مردم با آن دست به گریبان هستند و شاید بتوان گفت پوسیدگی دندان بعد از سرماخوردگی، شایعترین بیماری محسوب می شود.

خوشنویسان اظهار داشت: طبق پیمایش کشوری سال 1382 شاخص dmft دندانهای پوسیده، کشیده شده و پُر شده کودکان 6 ساله، عدد پنج بود و در توضیح آن گفت: هر کودک 6 ساله، به طور متوسط 5 دندان پوسیده دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد دندانهای پوسیده این کودکان در پیمایش سال 1391 حدود 7 درصد بالاتر رفته است، تأکید کرد: در کشور ایران، تعداد دندانهای پوسیده پُر نشده زیاد است.

خوشنویسان شاخص "dmf" کودکان 12 ساله کشور را به طور متوسط 1.86 اعلام کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه دندانهای دائمی از سن 6 سالگی رشد می کنند و این امر تا سن 12 سالگی کامل می شود، طبیعی است که این شاخص پایین باشد.

وی ادامه داد: ایده ال این است که این شاخص صفر باشد، یعنی هیچ پوسیدگی، کشیدگی و پُر شدگی در دهان وجود نداشته باشد.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه کشور ایران از نظر تئوری و از نظر برنامه ریزی در حوزه سلامت دهان و دندان با هیچ کشور دیگری در کل منطقه قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: ایران، بهترین برنامه را در این حوزه دارد.

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی این موضوع را تأیید و به کشورهای دیگر برای بهره برداری ارسال کرده است.

خوشنویسان تاکید داشت: باید در زمینه آموزش و اطلاع رسانی بیشتر کار شود و این نیاز در هر فرد برانگیخته شود که رعایت بهداشت دهان و دندان همانند غذا خوردن و حمام کردن، ضروری است.