به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه شوای عالی ورزش شهرستان ورامین با حضور سید رضا طباطبایی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار، مجید بذرافشان رییس اداره ورزش و جوانانورامین و فعالان و کارشناسان ورزشی در سالن شهید رجایی فرمانداری ورامین برگزار شد.

در این نشست سید رضا طباطبایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ورزش اظهار داشت: بنا به گفته مقام معظم رهبری ورزش یک تکلیف است، یعنی جزیی از واجبات است و همچنین رهبر انقلاب در جای دیگر جوانان را به سه امر تحصیل، تهذیب و ورزش تشویق کردند که ورزش باید در حوزه های قهرمانی و همگانی توجه شود.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ورامین افزود: امروز اشتیاق نسل جوان و نوجوان به ورزش افزایش چشمگیری یافته و ورزش در حوزه های اجتماعی و آسیب های فردی و گروهی وظیفه ما را سنگین و محسوس می کند.

طباطبایی ادامه داد: متاسفانه تکمیل زیرساختهای ورزشی به سبب حجم بالای کار و مطالبات به حق جوانان موجب کم توجهی قرار گرفته است و امروز شهرستان نسبت به امر ورزش از سایر مناطق عقب تر است و خیلی کار داریم تا به پیشرفت نسبی برسیم.

این مسئول اضافه کرد: نگاه مسئولان نیز به هیأتهای ورزشی باید عادلانه باشد و از ظرفیت ادارات بخش دولتی و کارخانجات بخش خصوصی نیز باید استفاده بهینه شود که امید می رود با این رویکرد در اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین برنامه ریزی های آتی با تلاش و جدیت پیگیری شود.

رییس اداره ورزش و جوانان ورامین نیز در این نشست اظهار داشت: شهرستان ورامین با مساحتی بالغ بر هزار و 775 کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر 350 هزار نفر، حدود 20 هزار ورزشکار سازمان یافته و غیرسازمان یافته فعالیت می کنند.

مجید بذرافشان افزود: سرانه ورزشی شهرستان ورامین بسیار پایین تر از سایر مناطق است و با محاسبات و کارشناسی های صورت گرفته در حال حاضر سرانه ورزشی ما حدود 50 سانتی متر می باشد که نیمی از آن بلا استفاده است.

این مسئول گفت: ورامین یکی از ضعیف ترین شهرستانهای استان تهران از نظر زیرساختی است و سالن هایی که جوانان بتوانند به راحتی در آن تمرین کنند، وجود ندارد که قدم های موثری در این زمینه برداشته شده است.

دبیر شورای عالی ورزش شهرستان ورامین ادامه داد: در شهرستان فضاهایی وجود دارد که قابل استفاده نیستند و کارشناسی نشده اند و ضعف زیرساخت ورزشی ما با توجه به اهمیت این حوزه آنقدر محسوس است که ما را در کمک رسانی به هیأتها نیز دچار مشکل ساخته است.

بذرافشان عنوان کرد: درخشش ورزشکاران ورامین در عرصه های مختلف ورزشی، نشان از پتانسل و امکانات بالای این شهرستان دارد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و قهرمانان و پهلوانان ورامین با کم ترین امکانات توانسته اند بهترین نتایج و عملکرد را از خود ثبت کنند که این نشان دهنده پتانسیل بالای منطقه دارد.

وی تأکید کرد: امروز استراتژی و برنامه اداره ورزش و جوانان ورامین توجه بیشتر به ورزش پایه است زیرا معتقدیم که نوجوانان و جوانان این منطقه پتانسیل و استعداد بالایی برای حضور در لیگ های سطح اول کشور دارند.

در پایان این نشست این موارد مورد تأکید قرار گرفت: معرفی زمین های دارای کاربری ورزشی توسط شهرداری و شورا به اداره ورزش، تشکیل مجمع خیرین، تشکیل کارگروه حمایت بخش خصوصی از ورزش با محوریت فرماندای شهرستان، نصب ترانس برق سالن ورزشی شهدای 10 دی، انشعابات و تعمیر و تجهیز اماکن ورزش، تصویب و پیگیری اعتبارات عمرانی شهرستان، تکمیل و بهره برداری از مغازه های استادیوم تختی ورامین، تکمیل سالن روستای حصار حسن بیک بنا به نیاز منطقه جوادآباد.