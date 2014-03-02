مجید علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به دنبال ارتقای این شاخص ها هستیم، افزود: در این راستا هم اکنون سند راهبردی عشایر استان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه 70 هزار و 762 نفر از جمعیت این استان عشایر هستند، اظهار داشت: این میزان 12 درصد از جمعیت کهگیلویه و بویراحمد را شامل می شود.

علی پور بیان داشت: عشایر این استان یک میلیون راس دام دارند و سالانه هفت هزار و 600 تن گوشت تولید می کنند.

وی بیان کرد: همچنین 26 هزار و 700 تن شیر، سالانه توسط عشایر استان تولید می شود.

علی پور همچنین به تولید صنایع دستی توسط عشایر در استان اشاره کرد و گفت: سالانه 10 هزار و 476 مترمربع دست بافته توسط عشایر تولید می شود.

پنج پروژه آبرسانی در مناطق عشایری در دست احداث است

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: جامعه عشايری يك جامعه مولد، كم هزينه و اقتصادي است و حمایت از این جامعه می تواند زمینه تولید بیشتر را فراهم آورد.

وی افزود: هر چادر عشايري يك كارگاه توليدي است كه علاوه بر تنوع توليد، تمام اعضاي خانوار از خردسال تا سالخورده به كار و تلاش مشغول هستند

.

علی پور بر بهبود وضعيت اقتصادي عشاير تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای طرح های اشتغالزايي در مناطق عشایری می تواند زمینه توانمندسازی این جامعه را فراهم کند.

این مسئول اظهار داشت: از جمله اقدامات دولت در ساماندهي به زندگي عشاير ايجاد اشتغال مكمل همچون زنبورداری، صنایع دستی، باغداری و ... در كنار دامداري است.

وی توسعه اشتغال عشایر را در اولویت برنامه های امور عشایر عنوان کرد و بیان داشت: برای توسعه باغات در مناظق عشایری اقدام به ایجاد ایستگاه پمپاژ در برخی مناطق کرده ایم.

مدیرکل امور عشایر استان از در دست احداث بودن پنج پروژه آبرسانی در مناطق عشایری خبرداد و گفت: این پروژه ها شامل تامين آب پمپاژ طسوج، مور زرد زيلايي، پشت كوه باشت، حبيب آباد شيباني و دره جوجق زيلايي است که به خاطر کمبود اعتبار مانده اند.

شناسایی 13 کانون برای اسکان عشایر

علی پور از شناسایی کانونهایی برای اسکان عشایر خبرداد و گفت: هم اکنون 13 کانون شناسایی شده که برخی از عشایر در 12 کانون آن اسکان یافته اند.

وی با بیان اینکه امور عشایر اصراری بر کوچ و اسکان عشایر ندارد، گفت: مهمترین هدف این نهاد ساماندهی دو بخش کوچ و اسکان عشایر است.

این مسئول میزان راههای عشایری این استان را دو هزار و 270 کیلومتر عنوان کرد و گفت: قبل از انقلاب هیچ جاده عشایری در این استان وجود نداشت.

وی افزود: سالانه این جاده ها مرمت می شوند و پل و سایر ابنیه فنی برای آنها احداث می شود.

شناسایی و نقشه برداری ایل راههای عشایری

علی پور از شناسایی و نقشه برداری ایل راههای عشایری خبرداد و تصریح کرد: هم اکنون تصرف این ایل راهها محدود شده و اطراق گاههای عشایر در فصل کوچ هم تجهیز می شوند.

وی همچنین تامین امنیت عشایر را برعهده نیروی انتظامی دانست و گفت: این مسئله در شهرستان گچساران مورد بررسی قرار گرفت که طی آن سپاه عشایر و ناحیه انتظامی در زمینه شناسایی و دستگیری سارقان احشام عشایر وارد عمل شده اند.