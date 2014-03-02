به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت) یک منبع آگاه از لغو سفر هیات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به کشورهای ونزوئلا و کوبا خبر داد.

بر اساس گزارش های قبلی مقرر شده بود، امروز هیات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ریاست علاءالدین بروجردی ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ونزوئلا و کوبا سفر کند.

در پی این مسئله ، آمریکایی ها به طور رسمی به شرکت ایرفلوت که این پرواز قرار بود توسط آن انجام شود، اعلام کرده اند که با عبور هواپیمای حامل رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مخالفت دارند.

این شرکت نیز در پی اعلام این مخالفت آن را به اطلاع رسانده و در نتیجه این سفر فردا انجام نمی شود.

مجلس شورای اسلامی در پی یافتن راه مناسبی بدون نیاز به عبور از فضای آسمان آمریکا ، برای عزیمت هیات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این کشورها است.

به گزارش مهر، حسینی نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز در گفتگویی از حل این مشکل و انجام این سفر در روز دوشنبه خبر داده است.