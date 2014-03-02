یک دیپلمات مطلع در سفارت ایران در پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر اینکه تعدادی گروگان های آزاد شده در پاکستان که در عملیات امنیتی در این کشور آزاد شده اند ایرانی بوده اند، بیان کرد: هنوز هیچ خبر رسمی درباره تعداد ایرانیان و اینکه آیا اصلا در بین این افراد ایرانی وجود داشته باشد در دست نیست.

وی با اشاره به اینکه اخبار منتشر شده در رسانه ها بوده است ، اظهار داشت: هنوز هیچ مقام رسمی پاکستان این مطلب را که آیا در بین آزادشدگان ایرانی ها هستند و اینکه چه کسانی هستند به سفارت ایران اعلام نکرده است .

این دیپلمات اظهار داشت : پیگیری ها در این باره از مقامات پاکستانی صورت گرفته و در انتظار پاسخ آنها هستیم.

بر اساس این گزارش روز گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خبری به نقل از منابع پاکستانی اعلام کرد که در عملیاتی که منجر به آزاد شدن تعدادی از گروگان ها از کشورهای مختلف شده است 5 مرزبان ایرانی نیز آزاد شده اند. خبر آزادی مرزبانان ایرانی پس از ساعاتی از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد.

علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان دیروز در این باره و در پی انتشار این اخبار در گفتگوبا خبرنگار مهر گفت:بر اساس پیگیری های انجام شده تاکنون هیچ مرجع رسمی پاکستانی آزادی 5 مرزبان جمهوری اسلامی ایران را تایید نکرده است.

وی افزود: موضوع همچنان در دست پیگیری سفارت قرار دارد و چنانچه خبر تایید شده ای به دست آید اطلاع رسانی خواهد شد.