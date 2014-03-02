مجتبی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جسد دختر جوانی که در تاریخ 13/9/92 در دریاچه زاینده رود مفقود شده بود روز گذشته توسط غواصان هیئت نجات غریق چادگان از آب بیرون کشیده شد.

وی در ادامه افزود: در طی این 3 ماه جسد دختر جوان به علت یخ زدگی دریاچه و برف گیر شدن نقطه حادثه رویت نمی شد و با گرم شدن هوا و آب شدن برف در سطح آب شناور شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چادگان افزود: ر زمانی که جسد بیرون کشیده می شد دو وزنه پنج کیلویی نیز به پایش بسته شده بود به طوریکه به حالت عمود در داخل آب شناور و نیمی از صورتش سوخته شده بود.

وی افزود: دلیل غرق شدگی این جوان از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است.

