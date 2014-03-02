به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه نشست مشترک اقتصادی ایران و چین در جمع خبرنگاران گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این درشرایطی است که اولویت بندی کالاها در دولت گذشته کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار نیست دولت مجدد اولویت بندی را اجرا کند، چراکه کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد.

وی تصریح کرد: تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم اکنون کالاهای اولویت 9 و 10 وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر اینکه قرار بود به ازای هر یک دلار ایرانی، چین 3دلار فاینانس کند؟ گفت: خواسته ما این است اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی اظهار داشت: پتانسیل های ایران و چین بسیار بالا است و سطح روابط باید توسعه یابد، این در شرایطی است که تلاش داریم این روابط را توسعه دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ورود کالاهای لوکس از چین برخلاف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تناقضی میان واردات کالا از چین و اقتصاد مقاوتی وجود ندارد و این در حالی است که واردات ایران از چین در سال 92 بیشتر معطوف به کالاهای سرمایه های و مواد اولیه بوده و کالاهای مصرفی در آنجایی نداشته است.