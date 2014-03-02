به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز هفته نیکوکاری از 14 اسفند ماه اظهارکرد: شعار امسال جشن نیکوکاری "توانمندسازی خانواده با حضور پرنشاط نیکوکاران دربزرگترین شبکه مدیریت هدایا ومحبت های مردمی" است.

حسینی از رشد 16 درصد ایجاد پایگاه ها در سطح استان خبر داد و بیان داشت: پایگاه‌های مردمی در سطح معابر، ادارات، سازمان‌ها، مساجد، بقاع متبرکه و... برپا خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری يك هزار و 670 نفر در برپایی و جمع آوری کمک های مردمی افزود: تعداد نیرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 19درصد افزایش یافته است.

حسینی از نواخته شدن زنگ نیکوکاری همزمان با 14 اسفند ماه در سطح مدارس استان خبر داد و بیان کرد: مراسم جشن نیکوکاری پنج شنبه 15 اسفند در پايگاه‌هاي كميته امداد، بسيج و مساجد خواهد بود.

وی عنوان کرد: در روز 16 اسفند ماه نیز در سطح مصلاهای نماز جمعه استان این پایگاه ها آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نوع دوست استان خواهند بود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی كميته امداد امام خميني(ره) خراسان جنوبی ترویج و اشاعه فرهنگ احسان و نیکوکاری، ایجاد ارتباط و تعامل با گروه‌های هدف، خیرین و نیکوکاران، افزایش سطح مشارکت آحاد مردم در فرآیند خدمت رسانی به محرومان را از اهداف این طرح برشمرد.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از جمع آوری کمک های مردمی نسبت به توزیع این کمک‌ها بین افراد نیازمند اقدام خواهد شد، تصریح کرد: کمک‌هایی که در پایگاه‌های مدارس جمع آوری می‌شود با اولویت نیازمندان خود آن مدرسه توزیع می شود.

حسینی از جمع آوری 877 میلیون تومان كمك نقدي وغيرنقدي در جشن نیکوکاری سال گذشته در استان خبر داد و از مردم خير و نيكوكاراستان دعوت کرد باحضور در پايگاه هاي جشن نیکوکاری لبخند محبت و مهرباني را برلبان دانش آموزان نيازمند استان بنشانند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی كميته امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبی عنوان کرد: شماره حساب 0102102891005 بانك صادرات شعبه مركزي بيرجند بابت كمكهاي نقدي مردم خيراستان پیش بینی شده است.