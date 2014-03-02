علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های امسال نوروز با توجه به ایام فاطمیه تممتفاوتی نسبت به سال های گذشته دارد و شامل پخش برخی برنامه های ویژه از تلویزیون و رادیو است.

وی با بیان اینکه نوروز امسال در 12 نقطه همدان هفت سین چیده می شود، ابراز داشت: از جمله برنامه های امسال می توان به برنامه هایی مانند نقالی، نوروز خوانی، برنامه هایی ویژه کودکان و پخش 13 هزار پکیج بین شرکت کنندگان نام برد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان از پخش 150 هزار نسخه برشور در 15 نوع مختلف خبر داد و افزود:232 هزار نسخه نقشه با برش شهرستانی در ایام نوروز در اختیار مسافران قرار می گیرد.

چاپ 20 هزار کتابچه نوروزی در همدان

ایزدی در اداره با اشاره به اینکه 20 هزار کتابچه نوروزی طی نوروز به مسافران هدیه داده می شود، ابراز داشت: چهار مرکز اطلاع رسانی در ورودی و خروجی شهر همدان قرار داده شده و 40 راهنمای آموزش دیده آماده ارائه خدمت به مسافران نوروزی هستند.

وی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در آرامگاه باباطاهر خبر داد و گفت: در ایام نوروز امسال تورهای نیم روزی مسافران را با مناطق گردشگری استان و بقاع متبرکه آشنا می کنند.