محمود یسلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در استایل فول بزوخم (مبارزات آزاد رینگی) در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در روز های پنج شنبه و جمعه 8و 9 اسفندماه در استان آذربایجان شرقی در سالن ستارخان این استان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور، یازده تیم از استان های آذربایجان غربی، تهران، اصفهان، قم، کردستان، مازندران و استان یزد به میزبانی استان آذربایجان شرقی شرکت داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان فریدونشهر اضافه کرد: در رده سنی نوجوانان آقایان امید جدید اسلامی و احسان رحیمی توانستند مدال های طلا و نقره را به خود اختصاص دهند و عرفان لچینانی، مجتبی کربلی، علیرضا قلانی و احسان خواجه سعیدی نیز مدال برنز را کسب کردند.

وی ادامه داد: در رده سنی جوانان محسن لچینانی و حسین اکبری به ترتیب مدال های نقره و برنز را کسب کردند و همچنین در رده سنی بزرگسالان آقایان جواد قلانی و رسول بهرامی مدال های نقره را بدست آوردند.

یسلیانی تصریح کرد: در بیست و یکمین دوره از مسابقات قهرمانی کشور در سبک هالا، تیم فریدونشهر کاپ منظم ترین تیم را به خود اختصاص داد و در این دوره از مسابقات نیز آقای امید جدید اسلامی مربی تیم فریدونشهر به عنوان برترین مربی شناخته شد و کاپ بهترین مربی را دریافت کرد.