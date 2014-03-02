به گزارش خبرنگار مهر، عرصه تئاتر کشور با همه مشکلاتی که دارد از مسایل مالی گرفته تا کمبود سالن و مجهز نبودن سالن‌های موجود و مسایل خاص اجرا در شهرستان‌ها و ... ولی باز هم با همت و امید و انگیزه هنرمندان پیشکسوت و جوانان راه خود را طی می‌کند و با وجود اینکه نسبت به هنری چون سینما مسئولان کشوری و هنری توجه کمتری به این هنر دارند ولی باز هم آثار پرتعداد و باکیفیتی در سال نوشته و اجرا می‌شوند.

در دولت جدید هنرمندان تئاتر با اعتماد به مدیران، عزمشان را جزم کرده‌اند تا سراغ تئاتر جریان ساز که در جذب مخاطب نیز موفق عمل می کند، بروند. به همان ترتیب که هنرمندان به مدیران دولتی اعتماد کرده و در سایه حضور آنها دست به تولید می زنند، انتظار دارند مدیران و مسئولان نیز به آنها اعتماد داشته و اجازه دهند که اهالی تئاتر در راستای رعایت قوانین و مقررات مصوب آثارشان را به صحنه ببرند.

شورای ارزشیابی و نظارت تئاتر که در دل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند در طول سالهای گذشته بیشتر از اینکه از دید هنرمندان جنبه ارزشیابی داشته باشد جنبه نظارتی داشته است؛ مساله ای که یکی از نتایج آن این است که هنرمندان ترجیح می دهند کمتر به سراغ متون ایرانی بروند چون می‌دانند موارد ممیزی بر متون ایرانی سختگیرانه تر از متون خارجی خواهد بود.

در دو سال گذشته برخی مسایل بیرونی هم بر کار هنرمندان تئاتر تاثیر گذاشته که این مسایل از جانب شورای ارزشیابی و نظارت نبوده است. به عنوان نمونه اتفاق‌هایی که منجر به توقف اجرای «روایتهای ناتمام یک فصل معلق» به کارگردانی هومن سیدی و حذف یک اپیزود نمایش «ترن» به کارگردانی نیما دهقان شد به دلیل عملکرد شورای نظارت نبود و نهادهایی بیرون از وزارت ارشاد درباره این آثار نظرهایی داشتند.

نبود خط قرمزهای مشخص، اعمال سلیقه‌های فردی، برخی اختلاف‌نظرهای داخلی بین گروه‌های نمایشی، اعمال نظر نهادهایی غیر از وزارت ارشاد، ممنوع‌الکاری یک بازیگر یا کارگردان، ممیزی نمایش در حین اجرا، نبود قانون شفاف و مدون و مورد وثوق هنرمندان و مسئولان، نبود نظارت قابل دفاع و ... از جمله دلایلی است که در چند سال اخیر برای تئاتر کشور حاشیه‌هایی ایجاد کرده است.

و اما رضا دادویی رییس جدید شورای ارزشیابی و نظارت مرکز هنرهای نمایشی امروز 11 اسفندماه در تازه‌ترین گفتگوی خود با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به تلاش برای جلوگیری از اعمال سلیقه در شورای نظارت گفته است: اگر کاری بر گذر از قانون اصرار داشته باشد، شک نکنید توقیفش خواهیم کرد. وقتی معیار ما قانون است طبیعتا موظف می‌شویم که با قانون‌شکنی مقابله کنیم. البته قانون به معنای واقعی کلمه نه سلیقه.

این مدیر که به تازگی حکم خود را گرفته است در بخش دیگر از صحبتهایش درباره عملکرد شورای ارزشیابی و نظارت قبلی و رعایت قانون مصوب از طرف هنرمندان گفته است: تنها قانونی که در زمینه فعالیت شورای نظارت وجود دارد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و به نظر من اجرای یک قانون نیم‌بند بهتر از نبود آن است و فکر می‌کنم که اگر هنرمندان و مسئولان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت کنند به مراتب وضعیت بهتر خواهد شد. دوستان قبلی هم قطعا همین رویکرد را داشتند و قصد زیر سوال بردن عملکرد دوستان قبلی را ندارم اما آنچه که الان مشهود است نشان دهنده این است که قطعا درست عمل نشده است.

رییس جدید شورای ارزشیابی و نظارت در حالی از لزوم رعایت قانون با جدیت صحبت می‌کند که آرزوی همه هنرمندان رعایت و اعمال قانون در همه ارکان رفتار مسئولان با هنر و هنرمندان است.

همچنین هنرمندان نیز بیشتر از مسئولان خواستار پایان رفتارهای سلیقه‌ای و فراتر از قانون هستند. اینکه مدیر جدید بر قانون‌مداری تاکید دارد قطعا اتفاق مثبتی است. حال که این مدیر تازه نفس بر توقیف آثاری که قانون را رعایت نمی‌کنند تاکید دارد قطعا قانون شفاف و مدونی در دست دارد که دقیقا منطبق بر آن با هنر و هنرمندان تئاتر از موسفید تا جوان برخورد خواهد کرد.