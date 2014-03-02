دکتر ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وام شهریه و وام تحصیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-92 گفت: اعتبار وام شهریه و وام تحصیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی جاری 115 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اکنون 40 میلیارد تومان آن محقق شده و 75 میلیارد تومان آن باید از وصول مطالبات صندوق به علاوه تخصیصی که خزانه بابت ردیف اعتباری مربوط به شهریه وعمومی ارایه می‌دهد تامین کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص اینکه آیا امکان دارد که صندوق نتواند 75 میلیارد تومان کسری را تامین کند افزود: با مسئولان معاونت برنامه ریزی راهبردی صحبت هایی کرده ایم همچنین نامه ای به دکتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نوشته ایم که با توجه به عنایتی که به بحث خدمات فاهی دانشجویی دارند جبران شود و ما بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.