به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شامگاه شنبه شورای اسلامی شهر گرگان که در صحن شورای شهر برگزار شد، موضوع پرداخت پاداش به پرسنل شهرداری و شورای شهر گرگان مطرح شد و در همین رابطه رئیس شورای شهر گرگان از پرداخت 9 میلیون تومان پاداش به یکی از کارکنان شهرداری خبرداد. در همین رابطه حسین صادقلو با بیان این که پرداخت پاداش بر اساس قانون انجام می شود گفت: پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق کارمند است و اینکه مبلغ 9 میلیون تومان به کارمندی پرداخت شده یا خیر را نمی توانم اظهار نظر کنم زیرا در زمان مدیریت من اتفاق نیافتاده است.

شهرداری گرگان پرسنل شورای اسلامی شهر را نادیده می گیرد

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شهرداری گرگان گاهی پرسنل شورای اسلامی شهر را نادیده می گیرد، سال جاری در بحث پرداخت پاداش به نیروهای شهرداری، جانب انصاف رعایت نشده و از 300 پرسنل شهرداری تنها 20 نفر پاداش دریافت کرده اند، پرداخت پاداش به این تعداد نیز از 70 هزار تومان تا 9 میلیون تومان متغییر بوده است به معنا که برای همین تعداد نیز عدالت رعایت نشده و ظاهرا ملاک خاصی برای پرداخت این پاداش ها از سوی مدیریت شهری در نظر نبوده است.

ناصر گرزین تصریح کرد: پرداخت پاداش باید بر اساس میزان عملکرد، سابقه کار و تحصیلات پرداخت شود و تناسبی هم در پرداخت پاداش به کارمندان در نظر گرفته شود و توزیع این پاداش نیز باید عادلانه باشد که در سال جاری نبوده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 6 مرحله پرداخت پاداش انجام شده که باز هم در بین تعدادی محدودی این پاداش توزیع شده به همین خاطر بهتر است برای پرداخت پاداش در پایان سال به این تعداد دیگر هیچ مبلغی پرداخت نشود.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان در گلایه از رئیس شورا گفت: ریاست شورا به عنوان یک شخص حقوقی نباید این اطلاعات را تنها در نزد خود نگه داشته و در جلسات علنی مطرح کند بلکه باید اعضای شورا را از این موارد مطلع سازد.

علی کلاتی اظهار داشت: در 2 دوره گذشته هر لایحه ای که در خصوص پرداخت پاداش به کارمندان شهرداری بوده، اعضای شورای شهر به جهت همکاری با شهرداری موافقت کرده است و هیچ گاه شورا برای نیروهای شهرداری کوتاهی نکرده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان نیز در ادامه گفت: ابراهیم کریمی شهردار وقت بوده و هر مدیراستراتژی خاص خودش را دارد و حتما برای این انجام این کار ادله ای هم داشته است.

حسین ربیعی اضافه کرد: طرح این موضوع از سوی رئیس شورا در صحن علنی درست نیست، اگر کار مدیر قبلی درست نبوده پس بهتر است اصلاح شود اما طرح آن در صحن علنی به لحاظ اخلاقی کار درستی نبود.

وی خاطر نشان کرد: بهتر است در نبود افراد در خصوص عملکرد آنها منتقدانه، صحبت نشود زیرا آن شخص در جلسه نداشته و قادر به دفاع از خود نمی باشد.