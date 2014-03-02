به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو سفر هیأت پارلمانی ایران به آمریکایی جنوبی، گفت: قرار بود که این هیأت امروز به دو کشور ونزوئلا و کوبا سفر کنند، اما آمریکایی‌ها به شرکت هواپیمایی ایرفلوت اعلام کرده اند که اجازه عبور این هواپیما از آسمان آمریکا را نمی‌دهند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به علت کارشکنی آمریکایی‌ها، سفر هیأت پارلمانی ایران به کشورهای آمریکایی جنوبی لغو شده است، افزود:‌ زمان سفر مشخص نیست اما مجلس در پی یافتن راه مناسب برای عزیمت این هیات به این کشورها است.

متن نامه شرکت هواپیمایی روسیه (آلروفلوت) به علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس به شرح ذیل است:

احتراما عطف به تلکس دریافتی از مسکو بنا بر تقاضای واحد امنیت هوایی آمریکا(SECURITY SECTION AIR(مقرر گردیده ضمن اطلاع رسانی ابطال رزرواسیون جنابعالی نیز صورت بپذیرد. با توجه به محرمانه بودن تلکس ارائه شده از آمریکا امکان ارائه سند متأسفانه مقدور نبوده و پیگیری واحد security flight operation مسکو درباره ایجاد هر گونه تسهیلات سفر تاکنون بدون پاسخ بوده و پیگیری فقط از طریق کنسولگری های آمریکا میسر است.