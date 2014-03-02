به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری همایش بین‌المللی نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی که امروز یکشنبه در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: این همایش در روزهای نوزدهم، بیستم و بیست‌ویکم برگزار خواهد شد که در روز نوزدهم شورای عالی بین المللی بیداری اسلامی به ریاست ابراهیم جعفری، نخست وزیر اسبق عراق با شرکت 60 نفر از بزرگان جهان اسلام و نقش‌آفرینان این عرصه جلسه یکروزه‌ای خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه شورای عالی بیداری اسلامی به عنوان هسته مرکزی تصمیم‌گیر در رابطه با اجلاس های عمومی و صنفی است، افزود: در اجلاسی که در سال 90 تشکیل شد و بر اساس تصمیمات آن شورا اجلاس های چندگانه ای را در صنوف مختلف مثل اجلاس زنان، مردان و جوانان را در تهران شاهد بودیم.

ولایتی ادامه داد: اما در روزهای بیست و بیست و یکم اسفند در ادامه این اجلاس همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی را بررسی خواهیم کرد که در این همایش صد دانشگاه و مرکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات مجمع استراتژیک فعال هستند که در این همایش شرکت کنندگان اجلاس عالی بیداری اسلامی نیز حضور خواهند داشت.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در ادامه همایش در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد میزان ارتباط اجلاس شورای عالی بیداری اسلامی و همایش بین المللی نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی نیز گفت: به نظر می رسد هر دو به لحاظ محتوا همجنس هم باشند. گردهمایی هایی که از سراسر جهان اسلام شکل می‌گیرد باید به یک نتایج عملی برسد و بر سر ایجاد یک تحول در جوامع اسلامی نقش‌آفرین باشد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی بیداری اسلامی رها کردن کشورهای اسلامی از قید استبداد و استعمار است، افزود: همایش های بیداری اسلامی در جهت ترویج ارزش‌های اسلامی و ساماندهی روابط بین امت های اسلامی است، زیرا پس از فروپاشی جهان دو قطبی در حال حاضر نظام دیگری در حال شکل گیری است که ایجاد همبستگی و وحدت در جهان اسلام جزء نتایج کاری است که در جمهوری اسلامی و با رهنمودهای مقام معظم رهبری شکل گرفته است و در مجموع این قبیل اجلاس ها از جنس هم و مکمل یکدیگر هستند.

ولایتی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه این نوع اجلاس ها چه کمکی برای احیای ارزش های اصیل اسلامی ایجاد خواهد کرد، گفت: بدون تردید بخشی از فعالیت هایی که جهان اسلام انجام می دهد در جهت احیای ارزش های اسلامی است و این همایش ها بخاطر اینکه در صنوف مختلف برگزار می شود و دیدگاه های مختلف در این نوع مراسم ها مطرح می شود قطعا امکان تبیین درست از اسلام راستین را ارائه و راه های پرهیز از کارهای افراطی را تبیین و تقویت می کند.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا از کشورهای قطر و عربستان نیز میهمانانی برای حضور در این اجلاس دعوت شده است، افزود: از همه کشورهای اسلامی دعوت بعمل آمده، اما در بعضی از کشورها سخت گیری هایی است که ممکن است میهمانان را بعدا با مشکلاتی مواجه کند. لذا از اتباع این کشورها نیز دعوت شده و هیچ منعی از مشارکت مسلمانان از هیچ کشور مسلمانی نیست و تقریبا همه کشورهای اسلامی در این همایش حضور دارند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه سخنرانان و میهمانان شاخص داخلی چه کسانی خواهند بود، گفت: ممکن است از مسئولین محترم سران قوا نیز در این مراسم حضور داشته باشند اما شخصیت های خارجی که در این مراسم حضور دارند افراد صاحب نظر از جمله ابراهیم جعفری از سران نهضت فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان، از دست اندرکاران بیداری اسلامی مصر، یمن، لیبی، اندونزی، افغانستان، قفقاز، کشورهای اروپایی، از آمریکا، کانادا، آمریکای لاتین شخصیت هایی برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردند.

ولایتی در پاسخ به سوال دیگری در مورد آسیب شناسی حرکت بیداری اسلامی نیز توضیح داد: کاری که در سوریه به عنوان کار متقابل از سوی مخالفین اسلام صورت گرفت، ممکن است بعضی از حرکت های معکوس ایجاد کرده و شتاب حرکت اسلامی را کند کند و یا ممکن است مقداری ناامیدی برای کسانی که اعتقاد به بیداری اسلامی دارند، شکل داده و باعث خوشحالی کسانی شود که مخالف بیداری اسلامی هستند.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی افزود: ولی موج جدید بیداری اسلامی نسبت به گذشته متفاوت است بالاخره در یمن خواسته مردم آنطور که می خواستند عملی نشد و بعد از اینکه رئیس جمهور مستبد برکنار شد، مردم به خواسته خود نرسیدند. لذا مردم به راه خود ادامه می دهند. در بحرین هم می بینید که خواسته مردم، خواسته به حقی است یعنی هر یک نفر فارغ از شیعه و سنی بودن یک رای داشته باشد.

وی با بیان اینکه مردم بحرین همچنان به حرکت مسالمت آمیز خود ادامه می دهند، ادامه داد: با وجود سرکوب ها نهضت بحرین ادامه دارد و با همه تلاش هایی که در سوریه انجام می شود تا حلقه مهم مقاومت در سوریه را بشکنند موفق نشدند. همچنین تلاش هایی که برای ایجاد تفرقه در عراق صورت دادند که اختلاف بین شیعه و سنی بیاندازند ناکام ماند و اینها نشان دهنده یاس دشمنان وحدت اسلامی است.

ولایتی در پایان خاطر نشان کرد: دستاوردها و مشکلات دنیای اسلام و بیداری اسلامی در اجلاس همایش نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی مورد آسیب‌شناسی قرار خواهد گرفت.