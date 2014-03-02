به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز علی صادقی فرماندار شهرستان قرچک به همراه بهنام جهانی بخشدار مرکزی و مصطفی فخاری مدیر آبفای منطقه باقرآباد از اجرای خط انتقال آب شرب به سه روستای داودآباد، قشلاق اول و دوم که در گذشته با مشکل کیفی و کمی آب مواجه بودند بازدید بعمل آورد.

فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این بازدید اظهار داشت: اجرای این خط انتقال در راستای افزایش کیفیت آب سه روستای زیردست خط آهن با وجود شش هزار و 890 اشتراک و جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر صورت گرفته که این عملیات با خارج کردن چاه های قدیمی سه روستا در محدوده منازل مسکونی با هدف افزایش کیفی و کاهش تزریق مستقیم و جلوگیری از ورود شن به شبکه های آبرسانی نسبت به جابجایی و حفر چاههای جدید فوق در منطقه فیلستان اقدام شد.

علی صادقی افزود: با این اقدام مشکل تأمین آب سه روستای مذکور که سالها بود با مشکل کم آبی و همچنین کیفی آب مواجه بودند رفع شده است.

مدیر آب و فاضلاب منطقه باقرآباد نیز در این بازدید اظهار داشت: در حال حاضر تزریق آب به این سه روستا همانند شهر از مخزن ذخیره منطقه باقرآباد انجام می شود. سالها بود که این خط آهن مانع اجرای خط انتقال آب به این سه روستا بود که با پیگیری های انجام شده، تحقق مسیر عبور لوله انتقال آب با توجه به حساسیت خط آهن با اجرای کیسینگ فولادی با قطر 550 و داخل لوله فوق با قطر 300 از زیر خط آهن عبور و شبکه از دیوار حائل انجام شد.

مصطفی فخاری افزود: در حال حاضر نیز بیشتر شبکه های قدیمی داخل این روستا از نوع پلیکا و آزبست با قطرهای ضعیف و جرم گرفته بوده و این ارثی محسوب میشد که از متولیان قبلی به شرکت آبفا رسیده بود و طی این چند سال مقداری از این شبکه های قدیمی اصلاح و خارج شد.

وی همچنین قول مساعد داد تا با کمک نماینده مردم شهرستان در مجلس و همچنین مساعدت های فرماندار شهرستان و مدیرعامل آبفای جنوب شرقی استان نسبت به اصلاح شبکه های فوق و جداسازی و اجرای خط انتقال آب به این سه روستا را در دستور کار قرار دهد.

این مسئول با گلایه ای از شوراهای سه روستا در خصوص وجود دو هزار انشعاب غیرمجاز و حدود 600 انشعاب بدهکار، درخواست کرد با توجه به شیرین شدن آب، از شهروندان در خصوص تبدیل وضعیت انشعاب های غیرمجاز اقدام کنند.

وی همچنین خواست تا مشترکینی که بدهکار آب بها هستند نسبت به پرداخت فیش آب بهای مصرفی اقدام لازم را مبذول دارند تا شرکت آبفا هم بتواند با انگیزه بهتر و تأمین بخشی از مبلغ انجام اصلاح شبکه های قدیمی و اجرای خط انتقال آب سه روستا اقدام کند.