به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پس از چندین ماه کار برای آماده شدن، با بهره گیری از هزاران ساعت کار انسانی و صدها جفت دست، مراسم اسکار هشتادو ششم امشب یکشنبه شب در تئاتر دالبی برگزار می شود.

نگاهی نزدیک تر به مصالح، عناصر سازنده، ترکیب های رنگارنگ گل ها و تعاملات انسانی در این میان خالی از لطف نخواهد بود.

279 – تعداد افرادی است که در اولین مراسم اسکار در سال 1929 شرکت کردند، مراسمی که در هتل هالیوود روزولت برگزار شد و قیمت بلیت هایش تنها 5 دلار بود.

225 – تعداد کشورهای سراسر دنیا که هم اکنون مراسم اسکار در آن ها پخش می شود.

6000 – تعداد اعضای آکادمی اسکار که برای انتخاب نامزدها و برندگان مراسم رای می دهند.

46 – تعداد افرادی که در مراسم سال 2014 روی صحنه خواهند رفت که شامل افرادی مانند بندیکت کامبربچ، بردلی کوپر، آنجلینا جولی و یوان مک گرگور می شوند.

600 – مساحت فرش قرمز (به فوت) که از گوشه بلوار هالیوود و هایلند اونو و ورودی تئاتر دالبی کشیده شده است.

3280 – تعداد افرادی که در مراسم سال 2013 شرکت کردند.

1000 – تعداد شیرینی های خمیری که شب مهمانان را شیرین تر خواهد کرد.

5000 – تعداد مینی‌اسکارهای شکلاتی.

250 – تعداد میگوهایی که مهمانان از آنها لذت خواهند برد – به همراه 600 خرچنگ.

6000 – تعداد کلوچه های مخصوصی که برای رفع گرسنگی بعد از مراسم خورده می شوند.

17 – تعداد ماهی های مخصوصی که توسط سرآشپزان تیم آشپزی ویژه مراسم پخته شده اند.

30 – تعداد گالون های سس ویژه ای که برای مزه دادن بیشتر غذاها استفاده می شوند.

1250 – تعداد چنگال های خوردن خرچنگ که از کاور بیرون می آیند.

24- تعداد قاب های گلی که سالن اصلی را تزیین می کنند.

10000 – تعداد شکوفه های رنگارنگی که از ایالات متحده، نیوزیلند، هلند و کلمبیا آورده شده اند.

30 میلیون – میزان سیم های مسی(به فوت) که برای سیم کشی صدای سالن استفاده شده است.

هشتادو ششمین دوره اسکار امشب به وقت آمریکا و فردا صبح به وقت ایران برگزار می شود. میزبانی مراسم امسال بر عهده الن دی جنرس خواهد بود. او برای دومین بار این وظیفه را برعهده گرفته است.