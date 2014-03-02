به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین اهرم های حمایتی اعتبارات استانی، استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده برای احیای صنعت و یا حتی ایجاد واحد صنعتی جدید است.

موضوعی که در دو سال اخیر جلسات کارگروه اشتغال استان نه تنها گرهی از چرخه ایستای صنعت نگشوده بلکه به یکی از موضوعات فرسایشی و تقابلی دستگاه ها در تخصیص و یا عدم تخصیص تبدیل شده است. بطوریکه نتایج جلسات مکرر کارگروه اشتغال در دو سال اخیر با تخصیص فقط 13 درصد از سهمیه ابلاغی تسهیلات بنگاه های زودبازده به ماه پایانی سال جاری رسید.

چنانچه به گفته معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل امسال 826 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زود بازده در این استان ابلاغ شده که مبلغ آن مشابه سال گذشته است.

اصغر مناف زاده که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان اینکه 13 درصد این اعتبار در دو سال پرداخت شده است، افزود: در دو سال اخیر در مجموع 50 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات

وی با بیان اینکه بین مصوبات استانی و ابلاغ از بانک ها تفاوت بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع موجب شده تخصیص تسهیلات اندک باشد.

معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با یادآوری پیگیری چند ساله عدم هخوانی مصوبات استانی با بخش نامه های بانک ها تصریح کرد: تاکنون این پیگیری ها نتیجه ای در بر نداشته است.

به گفته مناف زاده علاوه بر این خصوصی شدن برخی بانک ها و افزایش درصد سود از 12 درصد در سال 84 به 27 درصد در سال جاری موجب شده تقاضا برای تسهیلات بنگاه های زود بازده نیز با کاهش مواجه شود.

رتبه 20 اردبیل در پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده

پیش از این نیز دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه اردبیل به لحاظ پرداخت تسهیلات بنگاه های زودبازده در رتبه 20 کشوری قرار دارد، اضافه کرد: این در حالی است که 60 درصد تسهیلات بنگاه های زود بازده در اردبیل بلاتکلیف است.

حسین پیرموذن افزود: علاوه بر این اغلب بانک ها معوقات پرداختی قابل توجهی به بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی دارند که هنوز وضعیت آن مشخص نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل با انتقاد از اینکه اغلب بانک ها به بهانه عدم همخوانی منابع و مصارف از پرداخت این تسهیلات طفره می روند، بیان داشت: اما در بودجه استانی بانک ها این رقم ذکر شده و بر پرداخت آن تاکید شده است.

پیرموذن با تاکید به ضرورت پرداخت این تسهیلات اضافه کرد: ضروری است از این طریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فراهم شود.

تعطیلی 80 درصدی واحدهای تولیدی اردبیل

اما خلاء اجرایی یکی از مهمترین طرح های حمایت از واحدهای تولیدی کارگروه اشتغال در حالی به قوت خود باقی است که طبق اظهارات مدیران ارشد استانی نزدیک به 80 درصد واحدهای تولیدی استان در وضعیت تعطیل و رکود به سر می برند.

بطوریکه با گذشت 16 سال از معرفی اردبیل به عنوان یک استان مستقل در این منطقه تاکنون صنایع مادری ایجاد نشده و اردبیل مرز استان کشاورزی به سمت صنعتی را طی نکرده است.

تا جایی که استاندار اردبیل دولت یازدهم بعد از تکیه بر کرسی استانداری مهمترین اقدام خود در توسعه استان را ایجاد صنایع مادر و جذب سرمایه گذاران و رونق دوباره صنعت عنوان کرد.

واحدهای تولیدی تعطیل شده اردبیل بازگشایی می شود

مجید خدابخش با اعلام این خبر که واحدهای تولیدی تعطیل شده در این استان با هدف رونق اقتصادی و توسعه اشتغال و رفع بیکاری از منطقه بازگشایی و فعال می شود، زمینه امیدواری در ایجاد پروژه های کلان صنعتی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه شرایط واحدهای تولیدی صنعتی و کارگاهی استان به حدی رسیده که امور از کنترل خود آنها نیز خارج شده است، ادامه داد: این موضوع در حال پیگیری بوده و در این راستا بازدید از واحدهای تعطیل شده را در دستور کار قرار داده ایم.

وی آمار بیکاران این استان را 65 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: براي رفع اين معضل لازم است به گونه اي برنامه ريزي كنیم تا در كنار اعتبارات دولتي شرايط را براي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در استان فراهم سازیم.

توسعه صنعت اردبیل نیازمند حضور بخش خصوصی است

خدابخش با تاکید بر اینکه از هرگونه سرمايه گذاري و حضور بخش خصوصي در افزايش توان توليد براي ايجاد اشتغال در استان حمايت خواهد شد، افزود: بنيادهاي مالي بزرگي در كشور وجود دارد و حضور آنها در استان مي تواند براي منطقه مفيد باشد و بايد از اين ظرفيت ها در راستاي رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال بين جوانان منطقه استفاده مطلوبي داشته باشیم.

این مسئول خواستار رفع مشکلات بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی استان که مانع از دریافت وام دوباره توسط آنها می شود، شد و عنوان کرد: رفع موانع و مشكلات واحدهاي توليدي سبب توسعه واحدهاي اقتصادي استان مي شود و لازم است همه ما با تلاشي مضاعف براي راه اندازي واحدهاي توليدي نيمه فعال و تعطيل گام هاي اساسي برداريم.

نتایج بازدید استاندار و نمایندگان استان از واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال در ماه های اخیر، بازبینی در روند اجرایی تسهیلات بنگاه های زود بازده و ایجاد جلسات گفتگوی بخش خصوصی و دولت موجب شد تا نهایتا مدیران به دنبال منابع مالی جدیدی برای درمان صنعت استان بوده و برنامه های خود را محدود به تسهیلات بانکی نکنند.

تا جایی که خبر تخصیص تسهیلات به بخش صنعت اردبیل از سوی صندوق توسعه ملی در حالی در رسانه ها جا خوش کرد که پیش از آن عدم پرداخت تسهیلات بانکی و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی به دغدغه جدی برنامه ریزی صنعت استان تبدیل شده بود.

چندی پیش استاندار اردبیل از تخصیص 545 میلیون دلار به پتروشیمی، 224 میلیون دلار برای توسعه نیروگاه اردبیل و 400 میلیون یورو برای توسعه کارخانه سیمان از محل صندوق توسعه ملی خبر داد.

ضرورت توجه به منابع مالی جدید

خبری که نه تنها امیدبخش گریز از بن بست های تامین مالی واحدهای تولیدی بود بلکه به عنوان یکی از شیوه های تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی مدیران ارشد استانی معرفی شد.

بطوریکه به گفته استاندار اردبیل استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از امکانات مالی است که به دلیل غفلت مدیران استانی بی استفاده مانده است.

خدابخش تاکید کرد: در حال حاضر اعتبارات شاخص ارزی و ریالی در این صندوق موجود است که برای کسب آن رقابت قابل توجهی بین استان ها مشاهده می شود.

این اظهارات در حالی است که در 18 ماهه گذشته فقط 11 پرونده از اردبیل برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفته است و در این میان برخی استان ها حتی بیش از سهمیه خود تسهیلات دریافت کرده اند.

بسیاری از مدیران و کارشناسان معتقدند صنعت اردبیل بیش از اینکه به اعتبارات مالی نیازمند باشد، نیازمند برنامه ریزی منسجم و استفاده بهینه از زمینه های امکانی و اعتباری است.

موضوعی که با نگاه نو مدیران ارشد استانی می تواند سمت و سوی نوینی به برنامه های توسعه صنعتی استان در سال آینده ببخشد، اما برای تحقق آن راه سخت و دشواری وجود دارد، چنانچه در شش ماهه گذشته این امیدواری ها ملموس نبوده است.

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گزارش: ونوس بهنود